Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boşandığı eşinin kardeşini ve amcasını öldürdü

Kahramanmaraş'ta Alaaddin Çiftçi (44), 17 yıl önce boşandığı Dürdane Ölübey'in kardeşi Mehmet Ölübey (38) ve amcası Atilla Ölübey'i (51) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

android-time 00:04 3 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Boşandığı eşinin kardeşini ve amcasını öldürdü
Kahramanmaraş'ta Alaaddin Çiftçi (44), 17 yıl önce boşandığı Dürdane Ölübey'in kardeşi Mehmet Ölübey (38) ve amcası Atilla Ölübey'i (51) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

 

İddiaya göre Alaaddin Çiftçi, mahallede karşılaştığı Mehmet Ölübey ve amcası Atilla Ölübey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çiftçi, av tüfeği ile amca yeğene ateş edip kaçtı. Kentteki özel hastanelere götürülen Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyarak hastaneye giden amca yeğenin yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Polis de yeni bir olay yaşanmaması için hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinden kaçan Alaaddin Çiftçi ise, jandarma tarafından kısa sürede olayda kullandığı av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.

resimid_5426738

Yoğun güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu ilçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

DHA

Son güncelleme: android-time 00:2603.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar