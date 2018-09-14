Bostancı’daki helikopter kazasında yeni gelişme

Bostancı sahilinde meydana gelen ve iş adamı Halil Ünver’in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pilot İsmet Özgür’ün “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

İstanbul’da Bostancı sahilinde 6 Eylül'de meydana gelen ve iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi süren pilot İsmet Özgür'ün “taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

SEYİR SIRASINDA SES DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Pilot İsmet Özgür'ün ifadesinde seyir sırasında bir ses duyduğunu, ardından hızla irtifa kaybetmeye başladığını söylediği öğrenildi. Pilot Özgür'ün helikopteri yumuşak inişle denize indirmeye çalıştığını, hızlı irtifa kaybı nedeniyle denize çakıldıklarını söylediği belirtildi.

KONUŞMALAR TESPİT EDİLECEK

Soruşturma kapsamında helikopterin enkazının Ulaştırma Bakanlığı Kaza Kırım Ekibi’ne teslim edildiği, Kaza Kırım Ekibi’nin helikopterde yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR (Cocpit Voice Recorder) kayıt cihazını çözmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak CVR sisteminin Türkiye’de çözülememesi halinde, yurt dışına gönderilerek kaza sırasındaki konuşmaların tespit edilmeye çalışılacağı belirtildi.

METEOROLOJİYE YAZI YAZILDI

Savcılığın, kaza sırasında havanın yağmurlu olması sebebiyle helikoptere yıldırım isabet edip etmediğinin tespit edilmesi için kazanın meydana geldiği yerin koordinatlarını bildirerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdığı da öğrenildi.