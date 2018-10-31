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Bostancı’dan ‘Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz’ diyen Rektör’e sert tepki

AKP Grup Başkanvekili Bostancı, 'Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz' diyen Rektör'e, 'Sözlerin Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur' diyerek tepki gösterdi.

android-time 07:28 31 Ekim 2018
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Bostancı’dan ‘Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz’ diyen Rektör’e sert tepki
AKP Grup Başkanvekili Bostancı, 'Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz' diyen Rektör'e, 'Sözlerin Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur' diyerek tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, ‘İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır’ diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın’a sert tepki gösterdi.

Bostancı, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Harran Üniversitesi Rektörü’nün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin,a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yok

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Son güncelleme: android-time 07:3531.10.2018
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