Bot faciası davasında dönemin kıyı emniyeti genel müdürü hakim karşısına çıktı

Şile açıklarında 2012 yılında batan yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden 3 kıyı emniyeti personeli ve bir balıkçının ölümüyle ilgili 10 kişinin yargılandığı davada, hayatını kaybeden personelin yakınlarının Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonucu yeniden yargılanmasına karar verilen dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürü Salih Orakçı da sanık olarak hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 4 yıldır süren davada sanık sayısı 11’e yükseldi.

Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yabancı uyruklu yük gemisinin mürettebatını kurtarmaya giden kıyı emniyeti personelinin bulunduğu botun kurtarma faaliyeti sırasında batması sonucu kaptan Cemil Özben, yağcı Turgay Sarıboğa, makinist Mehmet Genç ve balıkçı Mümin Akgün'ün boğularak yaşamını yitirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde çalışan 10 kişi hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 3'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürü Salih Orakçı hakkında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni verilmemesi nedeniyle, takipsizlik kararı verildi. Bunun üzerine hayatını kaybeden personelin yakınları Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, Salih Orakçı hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iptalini talep etti. Bireysel başvuruyu kabul eden Anayasa Mahkemesi Orakçı'nın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 13. duruşmasında, mahkeme başkanı olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak görev yapan Salih Orakçı hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan açılan davanın, birleştirme kararıyla bu dava dosyasıyla birleştirildiğini kaydetti.

13. CELSEDE SAVUNMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı’nda koordinatör olarak görev yaptığını belirten Salih Orakçı savunmasında, “15 yıl gemi kaptanlığı yaptım. Olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak çalışıyordum. Daha sonra genel müdürlüğe kadar terfi ettim. Ben de bir kaptanım ve denizde nasıl davranılması gerektiğini bilirim. Olay tarihinde yabancı bandıralı bir gemi karaya oturup yardım istemişti. Ben de bizzat kriz masasını yönettim” dedi.

ÖLEN PERSONELE EMİR VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak kendisinin genel müdürlük bünyesinde çalışan kaptan ve deniz personeli üzerinde karayla sınırlı bir emir komuta yetkisi bulunduğunu söyleyen Salih Orakçı, ölen kaptan ve personele emir vermediğini söyleyerek, beraatını istedi.

Sanık Salih Orakçı'nın avukatı Tuğba Kahraman da, personelin can yeleği giymemiş olduğunu ve denizde meydana gelen yanlış bir manevra sonucu botun battığını iddia etti. Avukat Kahraman, kaptan Cemil Özben'in kendi insiyatifi ile denize çıktığını söyleyerek, müvekkilinin beraatını istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: SANIKLAR KUSURSUZ

Sanıkların kazanın oluşumunda kusurlarının bulunmadığının belirtildiği bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Mağdurların avukatları ise bilirkişi raporuna itiraz etti.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarına bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmak için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.