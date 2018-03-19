Bozdağ: ABD’nin verdiği silahların büyük kısmı ele geçirildi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin operasyonu ile ilgili olarak ABD'nin YPG/PYD'ye vermiş olduğu silahların büyük kısmının ele geçirildiğini söyledi. Bozdağ, "Silahları toplamak Türk askerine kaldı. ABD'nin verdiği silahların önemli kısmı ele geçilirdi." diye konuştu.

Bozdağ bugün Afrin’de yaşanan patlamayla ilgili olarak ise “Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Afrin’de bir cephanelikte bir çok ABD ve Rus yapımı silah ele geçirilmiş, TSK silahların fotoğraflarını yayınlamıştı.