Bozdağ: Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri!

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması yönündeki yayınlanan bildiriye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan tepki geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, şunları kaydetti:

“Fransa eski cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi, ‘şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor’ iftirasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar; 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir; DEAŞ'ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy'den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları, Kur'an'ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler ama başaramadılar, hepsi yok oldular ama Kur'an var ve kıyamete kadar da var olacaktır. Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar, cinler ve şeytanlar bir araya gelseler dahi Kur'an'ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur'an'ı asla değiştiremezler.”

Bozdağ, açıklamalarını şöyle devam ettirdi:

“Kur'an-ı Kerim'i peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) vahyedip onun elçiliği ile insanlara tebliğ ettiren de Yüce Allah'tır; kıyamete kadar Kur'an-ı koruyacak da Yüce Allah'tır. ‘Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.' (Hicr,15/9) ‘Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).’ (Bakara, 2/23) ‘Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır.' (Bakara,2/24) ‘… Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur…' (En'am,6/34) ‘Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.'(En'am,6/115)”

KURTULMUŞ: BARBARLIK VE TAM SAPKINLIKTIR

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'in şiddet ifadeleri içeren bölümlerinin bulunduğu ve bunların çıkarılması gerektiğine yönelik Fransa'da gündeme getirilen bildiriye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak, “Bu bildiriye destek sınırlı da kalsa ülke yönetimine talip olanlar tarafından bildirinin sahiplenilmesi endişe vericidir. Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği nokta en başta Avrupa'nın kendi değerlerine hakarettir” ifadelerini kullandı.

Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği noktanın en başta Avrupa'nın kendi değerlerine hakaret olduğunu dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, bunun tam manasıyla barbarlık ve sapkınlık olduğunu söyledi. Küresel güç savaşları nedeniyle terörize edilen toplumların ve şiddetin sorumlusu olarak Kur'an-ı Kerim'i göstermenin, en hafif ifadeyle şiddet ve kaosun faili olan çevrelerin suçluluk psikolojilerinin bir dışavurumu olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in, adı barış olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınıyor, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inanıyorum.”

İHA