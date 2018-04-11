Bozdağ: Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı net görülmekte

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ilgili, "Gördüğümüz fotoğraflardan, görüntülerden ve gelen haberlerden ve istihbari bilgilerden anladığımız şudur ki; burada kimyasal silah kullanıldığı emareleri çok net bir şekilde görülmektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’ndeki Selçuklu Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda AK Parti Yozgat milletvekilleri, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkanı Sinan Çelik ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ’a, bir gazeteci, Doğu Guta’da yaşanan saldırıları hatırlatarak, ABD ve Rusya’nın Suriye ile ilgili açıklamasını nasıl değerlendirdiğini sordu. Bozdağ, şunları söyledi: “Suriye’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bugüne kadar yüz binlerce Suriyeli hayatını kaybetti. Milyonlarca Suriyeli yerinden, yurdundan edildi. Ve bugün 3,5 milyon Suriyeliye de Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Onları ülkemizde misafir ediyoruz. Biz de Suriye’de yaşanan çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini istiyoruz. ABD’nin bir açıklaması, Rusya’nın başka açıklaması var, Suriye yönetiminin başka açıklaması var. Şimdi de bildiğiniz gibi yönetim burada kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını incelemek isteyenlere izin verdiğini, vereceğini açıkladı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün buradaki bu iddiaları incelemesinde büyük yarar görmekteyiz. Gördüğümüz fotoğraflardan, görüntülerden ve gelen haberlerden ve istihbari bilgilerden anladığımız şudur ki; burada kimyasal silah kullanıldığı emareleri çok net bir şekilde görülmektedir.”

“TUTUMUMUZ NET”

Başbakan Yardımcı Bozdağ, Türkiye’nin bu noktadaki tutumunun çok net olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim tutumumuz, doğru olan neyse onu yapmaktır. Hak olan neyse ona sahip çıkmaktır. Biz her zaman kimyasal silah kullanmanın yanlış olduğunu, aynı şekilde diğer silahların da sivil ve masum insanlara karşı kullanılmasının da yanlış olduğunu hep söyledik. Burada kimyasal silah kullanılması konusundaki tutumumuz çok nettir. Bizim burada bir bilinmezimiz yoktur. Türkiye, doğru olan ve hak olanı, hak olan şey ne ise onu bugüne kadar söyledi. Bundan sonra da aynı şeyi söyleyecektir. Bizim bu noktadaki duruşumuz bir yanda öbür yanda bir taraf duruşu değil, biz bir hak duruşu ortaya koyuyoruz burada. Mazlumdan, masumdan, haklıdan yana olan duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Uluslararası toplumun Suriye’de yaşanan gerek kimyasal saldırı, gerek diğer konularda birlikte hareket etmesinin çözüme daha büyük katkı yapacağına da biz inanıyoruz. İnşallah uluslararası toplum tüm bu yaşananlardan ders alarak hem uluslararası örgütlerin itibarını korumak hem uluslararası hukuku korumak hem altına imza koydukları sözleşme ve kararlara sahip çıkmak adına birlikte bir hareket ortaya koyarlar.

“MİT’İN OPERASYONLARI DEVAM EDECEK”

Daha sonra bir soru üzerine MİT’in yurt dışı operasyonlarına değienen Bekir Bozdağ, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Milli İstihbarat Teşkilatımız, yeniden yapılandırıldı ve 2014 yılında yaptığımız yasal bir değişiklik ile yurt dışında operasyon yapma yetkisi verildi. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu görev verdiği takdirde yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatımız büyük ve güçlü ülkelerin, başka ülkelerin istihbarat teşkilatları gibi yurt dışında operasyon yapabilmektedir. Milli güvenlikle ilgili, terörle mücadeleyle ilgili konularda tabii bunu yapmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer terör örgütleriyle de operasyonel faaliyeti Milli İstihbarat Teşkilatımızın devam etmektedir. Tabii şimdi 19 ülke oldu, 18 ülkeden daha önce söyledik, 80 FETÖ’cüyü paketledi Türkiye’ye getirdi. Şimdi de Gabon’dan yeni bazı FETÖ’cü teröristleri Milli İstihbarat Teşkilatımız paketlemiş durumda. Bu büyük bir başarıdır. O nedenle MİT Müsteşarımız Hakan Fidan başta olmak üzere istihbaratımızın değerli mensuplarını buradan kutluyoruz. Terör, varlığını sürdürdüğü müddetçe dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerin ensesinde olmaya devam edecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun teröristlere rahat yoktur, huzur yoktur. Bütün teröristler, FETÖ dahil, hepsi eninde sonunda milletin yargısının önüne çıkacaklardır, millet adına milletin yargısı onlara hesabı soracaktır. Devlet bütün imkan ve kabiliyetleri ile bu teröristleri takip etmeye ve ensesinde olmaya devam edecektir. Bu sadece Gabon’la veya Kosova ile sınırlı bir şey değildir, teröristlerin olduğu her yer ile ilgili alakalı devam eden bir mücadeledir.”

“ER MEYDANI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİDİR”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, daha sonra soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘er meydanı’ çağrısında bulunmasıyla ilgili de şöyle konuştu: “Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanımız er meydanına çağırdı, o da, ‘Er meydanını göster, eğer gelmezsem işte namussuz şerefsiz olayım’ şeklinde, yanlış söylemiyorsam bir açıklaması oldu. Şimdi siyasetinin er meydanı neredir? Seçim meydanlarıdır. Siyasetin er meydanı neresidir? Sandıktır. Cumhurbaşkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu’nu, hakikaten bir erse siyaset meydanına, seçim meydanına, sandığa girmeye davet ediyor. O sandıktan kaçıyor, seçim meydanından kaçıyor, televizyon kutusuna girmeye gayret ediyor. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten erse er olduğunu düşünüyorsa, yiğitse, ‘er meydanından da kaçmam’ diyorsa, işte 2019'un 3 Kasım’ında er meydanı kuruluyor. Nedir? O da cumhurbaşkanlığı seçimidir. Cumhurbaşkanı seçimine aday olsun o zaman” DHA