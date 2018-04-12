Bozkırın ortasında rengarenk lale tarlası

Konya'da bir firmaya ait 300 dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin turlarla gelip ziyaret ettiği tarlada üretilen 10 renk, 80 çeşit lale, hem yurt içine hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satılıyor.

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde bir firma, 300 dekarlık alanda, yılda 80 çeşitten oluşan 50 milyon adetin üzerinde lale yetiştiriyor. Bozkırın ortasında yetişen laleler, rengarenk görüntüsüyle görsel şölen sunuyor. Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı görebilmek için turlarla bölgeye geliyor. Lale tarlası, özellikle fotoğraf meraklılarının akınına uğruyor. Tarlalarda yetişen 10 renk lale, bahar aylarında Türkiye'nin birçok şehrini süslüyor. Laleler, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de ihraç ediliyor. (DHA)