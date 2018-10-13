Brunson gitti esnaf mutsuz

Dünya'nın gündemine oturan Rahip Brunson'un İzmir'deki evinin bulunduğu sokakta artık sessizlik hakim. Komşuları "Artık araçlarımıza park yeri bulabiliyoruz" derken sokak esnafı ise "Polisine, gazetecesine, bürokratına, müridine iş yapıyorduk. Hareketliliğin sona ermesi işimize gelmedi" diyor. İşte 2 buçuk ay boyunca dünyanın gündeminde olan İzmir'deki Işılay Saygın Sokak'tan notlar...

Yunus Emre ÇINAR/İZMİR-Sözcü

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından hakim karşısına çıkan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldıktan sonra cezaevinde yattığı süre gözönünde bulundurularak tahliye edilen ABD’li Rahip Andrew Brunson’un İzmir’deki mahallesinde sessizlik hakim.

AYLAR SONRA SESSİZ BİR SABAH

Dün gece ABD’ye giden Andrew Craig Brunson’ın evinin bulunduğu Işılay Saygın Sokak, 2 buçuk aylık yoğun trafiğin ardından yeni güne ‘hüzünle’ başladı.

Ev hapsinde tutulduğu sürece polis memurlarının, çeşitli bürokratların ve Brunson’un müridlerinin uğrak yeri olan sokakta şimdi deyim yerindeyse yeller esiyor.

Mahalle sakinleri sokakta park yeri bulabilmenin mutluluğunu yaşıyor ancak esnaf sokaktaki hareketliliğin sona ermesinden memnun değil.

Ev hapsinde tutulduğu sürede, sokağın hareketliliğinin arttığını belirten mahalle esnafı Tazecik Kafe Sahibi Tansu Konuşak, “Ev hapsine alındıktan sonra sokak bir anda yoğunlaştı.

Memur arkadaşlar ve gazeteciler buradaydı hep. Sokakta hep hareketlilik vardi ve bizim için iş açısından faydalı oldu. Gitmesine üzüldüm” dedi.

Hakkında çıkan suçlamalardan önce Brunson’ı “sıradan bir mahalle sakini” olarak tanıdıklarını belirten Konuşak, “Bir mahalle sakiniydi bir artısı ya da eksisi yoktu. Tutuklanma ve ev hapsinden sonra olaylar aksi yönde gelişti”dedi.

Brunson'ın ev hapsinde tutulmasından dolayı sokaktaki polis arabalarının fazlalığından şikayetçi olan komşuları ise artık arabalarını evlerinin önüne rahatça park edebildiklerini söyledi.