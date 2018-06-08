BTK’dan yaz tatili için ebeveynlere önemli uyarılar geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tatil dönemlerinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir şeklide kullanmaları ve yıl boyunca edindikleri kazanımların kaybedilmemesi için ailelere önerilerde bulundu.

BTK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, uzun bir eğitim öğretim maratonun ardından öğrencileri 3 aylık bir yaz tatili döneminin beklediği belirtilerek, “Bütün bir yıl yoğun ders temposunda yorulan çocuklar, yaz tatilinde hem dinlenecek hem eğlenecek hem de bilgisayar, telefon ve interneti daha fazla kullanabilecekleri bir sürece girecek. Bu dönemde ailelere büyük görevler düşüyor. Ebeveynler, çocuklarını tatil diye, başıboş bırakmamalı ve internet üzerinden gelebilecek risklerin farkında olmalılar. Günümüzde artık çocuklar sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet vb. cihazlarda video izliyor, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiriyor ve çok fazla dijital oyun oynuyor. Özellikle günümüzde dijital yerliler olarak adlandırılan çocuklar ile internet kullanım yaşının her geçen gün düşmesi, mobil telefon kullanımının ve sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getiriyor. Bu süreçte de ebeveynlere önemli görevler düşüyor” denildi.

“SANAL HAYATI GERÇEK HAYATLA DEĞİŞMEYİN”

Çocukların internet bağımlılığını, internet ve sosyal ağlar üzerinden gelebilecek her türlü tehlikeyi önlemek için internet kullanımının sınırlandırılması, çocukların mutlaka sosyal aktivitelere yönlendirilmeleri gerektiğini açıklayan yetkililer, ekranların ve dijital-sanal oyunların, gerçek arkadaşlıklara ve sokak oyunlarına tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“SINIR GETİRİLMELİ”

Güvenli İnternet Hizmetinin öneminin vurgulandığı açıklamada, “Ebeveynler öncelikle çocuklarını internetle uzun süre baş başa bırakmamalı ve çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olmalıdır. Aileler, çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilemelidir. Çocukların bilgisayarda veya cep telefonu gibi teknolojik cihazlarda geçirdikleri süreye mutlaka sınır getirilmelidir” ifadelerine yer verildi. İHA