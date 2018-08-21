Bu 6 ilçe ekonomik açıdan küme düştü

İçişleri Bakanlığı sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartları gerileyen ilçelerimizi belirledi. Hanak, Meriç, Gürgentepe, Kumlu, Köprübaşı ve Çınarcık statüleri en çok düşen ilçeler oldu...

İl ve ilçelerin gelişmişlik durumlarına göre belirlenen sınıflandırma listesinde değişiklik yapıldı ve 6 ilçe alt kategoriye düşürüldü. Devlet bu 6 ilçenin sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar açısından gerilediğini kabul etti. Alt kümeye düşen yerler arasında yaz aylarında nüfusu 500 bine kadar çıkan Yalova Çınarcık da var. Turizm beldesi Çınarcık'ı 1999'daki Marmara Depremi de vurmuştu.

CEYHAN, ALANYA, BAKIRKÖY, ÇANKAYA

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karara göre, Ardahan'ın Hanak, Edirne'nin Meriç, Ordu'nun Gürgentepe ilçeleri iki sıra birden düştü ve 4. sınıf ilçe statüsünden, 6. sınıf ilçe sınıfına geriledi. Hatay'ın Kumlu, Trabzon'un Köprübaşı, Yalova'nın Çınarcık ilçeleri de bir sıra geriledi. Düzce Gümüşova ve Manisa Gördes 3. sınıfa yükselerek bir üste çıktı. İlçelerin sınıflandırılma kategorileri, bütçeden verilen mali yardım ile Kaymakam atamaları sırasında esas alınıyor. En gelişmiş nitelikte olan 1. sınıfta, Adana Ceyhan, Antalya Alanya, Ankara Çankaya, İstanbul Bakırköy, İzmir Bornova gibi ilçeler bulunuyor. 2. sınıf kategoride ise Adana Kozan, Antalya Kumluca, Çanakkale Çan, Edirne Uzunköprü gibi ilçeler yer alıyor. 3. sınıf ilçeler arasında da Adana Yumurtalık, Antalya Gazipaşa, Artvin Hopa, Gümüşhane Kelkit var.

İŞTE EN GERİ KALMIŞ İLÇELER:

4.sınıf ilçe statüsünde Adana Karataş, Ardahan Çıldır, Bitlis Güroymak, Bolu Göynük yer alıyor. 5. sınıf ilçeler arasında da Adana Aladağ, Çorum Dodurga, Edirne Süloğlu, Niğde Çamardı, Kayseri, Sarıoğlan var. En az gelişmiş, sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar açısından geri kalmış ilçeler ise 6. sınıfta bulunuyor. Bu kategoride 49 ile bağlı 119 ilçe var. Yozgat Kadışehri, Şanlıurfa Halfeti, Siirt Aydınlar, Kahramanmaraş Nurhak, Kastamonu Şenpazar, Erzurum Olur, Bayburt Aydıntepe, Elazığ Ağın, Bingöl Yedisu ve Erzincan İliç 6. sınıfa ayrıldı. Sivas'ın Altınyayla, Doğanşar, Güloava, Koyulhisar ilçeleri de bu sınıfta yer alıyor.