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Bu araçtan sağ çıktılar!

Trabzon'un Arsin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, minibüste 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.

android-time 19:39 23 Haziran 2018
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Bu araçtan sağ çıktılar!
Trabzon'un Arsin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, minibüste 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden Samet Çepni yönetimindeki 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 34 UZ 1567 plakalı, sürücüsünün adı öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

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Ekipler, minibüsteki yaralılar sürücü Samet Çepni ile yolcular Mustafa Atan, Kübra Çırak, Ela Sali, Zeynep Bıyıklı, Murat Gençtürk, Mehmet Türer, Celal Çelik, Ersin Özler, Ahmet Samanlı’yı Arsin, Yomra ve Trabzon’daki hastanelere sevk etti.

Yaralılardan Mustafa Atan ve Kübra Çırak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Rize-Trabzon karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.  DHA

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