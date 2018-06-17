Bu da İnce’nin prompterı

Seçimlere sayılı günler kala cumhurbaşkanlığı adayları Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan arasında 'prompter'(Elektronik Suflör) tartışması alevlendi.

İnce, mitinglerinde çok sayıda prompter kullanan Erdoğan’a “Tek rakibim prompter. Ben camdan değil candan konuşuyorum” diye seslendi. Erdoğan da ‘Ben prompter dersi veririm sana' diye İnce'ye yanıt verdi.

Mitinglerinde prompter kullanmayan İnce'nin Yalova mitinginde elinde tuttuğu kağıt, kameralara yansıdı. İnce'nin mitinglere çıkmadan konuşma başlıklarını not aldığı görüldü. İnce'nin elinde tuttuğu kağıtta, “Atanamayan öğretmen, Bedelli askerlik, Emeklilikte yaşa takılanlar ve İstanbul mitingi” notları yer aldı. Kağıtta, Tayyip Erdoğan’ın atanamayan bir öğretmene söylediği ‘Git Kılıçdaroğlu atasın seni’ ifadesi, emeklilikte yaşa takılanlar, Bedelli askerliğin bir defaya mahsus olarak çıkarılabileceği notları yazarken, İstanbul mitingine de tüm taraftarların forması ve bayrağı ile gelmesi yazıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener ve Muharrem İnce mitinglerinde prompter kullanmazken, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlediği mitingde 6 tane prompter olması dikkatlerden kaçmamıştı. Erdoğan'ın son olarak Diyarbakır’da bir iftar yemeğinde konuşması yarıda kesilmiş, bu duruma prompterın arızalanmasının sebep olduğu iddia edilmişti.