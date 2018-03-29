Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda dün kaydedilen bu görüntü 'insanlık bitti' dedirtti. Seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Bu sırada su tankeri ile yoldan geçen belediye çalışanı Ramazan Yiğit, yol ortasında yanan araca diğer araçlara ve insanlara zarar verme ihtimaline karşın müdahale etti. Görevi olmamasına rağmen hayatını hiçe sayıp takdire şayan bir davranış sergileyen Yiğit'e duyarsız sürücüler ise zor anlar yaşattı.

Dün sabah saatlerinde Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda seyreden bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti ama başarılı olamadı. Bu sırada sürüklenmeye başlayan ve alev topuna dönen otomobil orta refüje çarparak durdu. Bu sırada su tankeri ile karşı şeritte ilerleyen belediye işçisi Ramazan Yiğit, aracın yandığını görünce durup alevlere müdahale etti ve itfaiye gelmeden otomobili söndürmeyi başardı.

Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken göze çarpan bir anormallik de vardı. Hem araç yol ortasında alev alev yanarken hem de kahraman belediye çalışanı alevlere müdahale ederken hiç bir sürücü durmadı. Yiğit’e de zor anlar yaşatan duyarsız sürücüler zaman zaman Yiğit’in hayatını da tehlikeye atacak kadar yakınlaştı. Bir yandan takdire şayan bir gayretle alevlere müdahale eden Yiğit bir yandan da trafiği durdurmaya çalışlı.