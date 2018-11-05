Bu ilçede yaşayanlar kişi başı 672 TL borçlu!

Samsun’un 192 bin nüfuslu ilçesinin Atakum Belediyesi, belediye borçlanma sınırını 49 milyon lira aşarak 129 milyon TL’ye yakın borcu olduğu öğrenildi. Sayıştay raporlarına giren AKP'li belediyenin borcunu değerlendiren CHP Samsun eski İl Başkanı avukat Tufan Akcagöz, raporunun çok ciddi iddiaları içerdiğini söyleyerek "Belediyenin 128.775.893,38 TL borcu var. Buna rağmen belediye 311.053,14 TL. alacağını tahsil edememiş ve zaman aşımına uğramış" dedi.

Samsun’un Atakum İlçe Belediyesi'nin borçları Sayıştay raporunda yer aldı. Yaklaşık 192 binlik ilçede belediye borcunun sanılandan çok olması ilçede şaşkınlığa neden oldu.

Konuyla ilgili konuşan CHP eski Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Sayıştay, denetlemeye yetkili bir devlet kurumudur. 2017 yılını ele alan rapor, Atakum Belediyesi’nin kötü yönetildiği, belediyenin maddi olarak da zarara uğratıldığına dair bilgiler içeriyor” şeklinde konuştu.

“TEKNİK ŞARTNAME, MEVZUATA AYKIRI”

Belediye gelirlerini teşkil eden kimi kalemlerde tahsilat oranının düşük olduğunun tespit edildiğini belirten Akcagöz, şöyle konuştu: “Yani Belediye tahsilat yapmamış ve gelecek yıla devredilen gelir tahakkuk toplamı, 28.602.201,57 TL. Yine Belediye, Otopark Yönetmeliği uyarınca alması gereken otopark bedellerini almış, bu meblağ Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmamış ve otopark yapımında kullanılması gereken 853.368,54 TL., belediyenin mevcut giderleri için kullanılmış. Teknik şartname, mevzuata aykırı olarak hazırlanmış, buna göre personel alınmış ve araç temin edilmiş. Yani adrese teslim ihaleler yapılmış”

128 MİLYON TL BORÇ

2017 kayıtlarına göre Atakum İlçesinin nüfusunun yaklaşık 192 bin olduğunu dile getiren Tufan Akcagöz, “Belediye borçlanma sınırını 49 milyon lira aşarak toplamda 128.775.893,38 TL’ye çıkarmış. Bu kadar borca rağmen Belediye, 311.053,14 TL. tutarındaki alacağını tahsil edememiş ve zaman aşımına uğramış. Bu çok vahim bir durumdur. Kaybolan, kamunun parası, kaybedilen, kamu hizmetlerinin görülmesi için harcanacak olan paradır. Ayrıca bu paranın tahsil edilmesinden görevli olan memur veya amirler hakkında da hiç bir işlem yapılmamıştır” diye konuştu.

“AÇIK İHALE YAPMASI GEREKİYOR”

Belediye, doğrudan temin yöntemiyle iş yapmış, oysaki açık ihale yapması gerekiyor diyen Tufan Akçagöz, sözlerini şöyle noktaladı: “ Kurum taşınır ve taşınmazlarının kiralanmasında yasaya aykırılık yapılmış. Doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılan alımlarda ise % 10’luk limitin, % 85 oranında aşılmış. Sayıştay raporu meydana gelen olumsuz tablodan, amirler ve memurlar sorumlu. 42 sayfadan ibaret Sayıştay raporu, ihbar niteliğindedir ve Cumhuriyet savcılarını görevlerini yapmalılar.”