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Bu kadar rahatlık ‘pes artık’ dedirtti!

Taksim'de 5 kadın, duygu sömürüsüyle vatandaşlardan topladıkları paraları, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında böyle paylaştı. 

android-time 09:34 19 Ağustos 2018
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Taksim'de 5 kadın, duygu sömürüsüyle vatandaşlardan topladıkları paraları, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında böyle paylaştı. 

Taksim’de gün boyunca vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan kadınlar, bu kez kameralara paraları bölüşürken yakalandı. Geçtiğimiz günlerde organize olarak çalışan 5 kadın, Taksim’in çeşitli yerlerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para topladı. Kadınlar gün sonunda da topladıkları paraları paylaşmak için İstiklal Caddesi’nin ara sokağında toplandı. Hem sohbet eden hem de paraları bölüşen kadınlar, bu kadarına da ‘pes artık’ dedirtti.

Etraflarından geçen vatandaşlara da aldırış etmeyen kadınlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadınların sohbet ederek paraları bölüştükleri görülüyor.

Son güncelleme: android-time 09:4719.08.2018
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