Bu kadarına da pes! Film gibi izlediler

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada, özel otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybederken, kaza yerinde toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi Metal İşleri bölümünden gelip, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinden karşıya geçmek isteyen 77 yaşındaki Hasan Alemdar yönetimindeki bisiklete, Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü İbrahim Okur yönetimindeki 16 KCG 99 plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce uzağa sürüklenen yaşlı adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri kazanın olduğu alanı emniyet şeridi ile çevirerek güvenlik önlemi alırken, kazayı gören vatandaşlar emniyet şeridinin arkasına dizilip çalışmaları izledi.

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Yaşlı adamın cenazesi Emniyet Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA