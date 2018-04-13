‘Bu karar toplum vicdanını ağlatan bir karardır’

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada, “Bugün yine toplumun vicdanını ağlatan bir kararla karşı karşıyayız. Fetullahçılar çok sevindiler; çünkü 28 Şubat’ın arkasındaki oyuncular, yöneticiler, kahramanlar onlardı. Bu tezgahı onlar Türkiye’ye kurmuşlardı. Sevinçlerini twit mesajlarıyla da paylaştılar. İnsanlara bu yaştan sonra bu kadar ağır cezaları yağdırmak, o cezalar için sürekli mahkeme heyetlerini değiştirmek kabul edilmez ve bu cezalarla toplumu kucaklamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.