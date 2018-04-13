Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Refah-Yol hükümetini devirmeye çalıştıkları iddiasıyla 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyetinin verdiği kararla ilgili önemli açıklamalar bulundu. Tuncay Özkan, "bu karar, toplum vicdanını ağlatan bir karardır" dedi

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada, “Bugün yine toplumun vicdanını ağlatan bir kararla karşı karşıyayız. Fetullahçılar çok sevindiler; çünkü 28 Şubat’ın arkasındaki oyuncular, yöneticiler, kahramanlar onlardı. Bu tezgahı onlar Türkiye’ye kurmuşlardı. Sevinçlerini twit mesajlarıyla da paylaştılar. İnsanlara bu yaştan sonra bu kadar ağır cezaları yağdırmak, o cezalar için sürekli mahkeme heyetlerini değiştirmek kabul edilmez ve bu cezalarla toplumu kucaklamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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