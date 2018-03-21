Yine aynı görüntüler! Kocaeli’nde ‘İstiklal Marşı’ skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstiklal Marşı'nın bestesi değişmeli" açıklamasının ardından yurdun bazı bölgelerinden ilginç 'İstiklal Marşı' görüntüleri gelmeye başladı. Bazı AKP'li belediyeler, "İstiklal Marşı'nın ilk güftesi böyle" diyerek Meclis tarafından kabul edilen marşın ilk bestesini programlarda ilahi gibi okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhtarlar toplantısı konuşmasında İstiklal Marşı ile ilgili “En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar” sözleri üzerine AKP'li belediyeler harekete geçti…

Bunun bir örneği de Kocaeli’nde yaşandı… Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen okullararası masa tenisi şampiyonası öncesi aynı skandal görüntüler kameralara yansıdı. Turnuva öncesi mehter takımının söylediği İstiklal Marşı yine ilahi gibi okundu. Peş peşe yaşanan bu görüntüler büyük tepki çekti.

AYNI SKANDAL YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde düzenlenen ‘İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü’ programında İstiklal Marşı ilahi gibi okunmuştu.