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Bu kez tek başına! Şehidin eşinden ağlatan paylaşım

Afrin şehitlerinden Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan, eşiyle çekildikleri düğün fotoğraflarının aynısını, aynı yerde tek başına çektirdi. Sosyal medyada fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı. Fatih Mehmethan şehit düştüğünde Gamze Mehmethan ile henüz 4 aylık evliydi. 

android-time 18:16 11 Eylül 2018
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Bu kez tek başına! Şehidin eşinden ağlatan paylaşım
Afrin şehitlerinden Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan, eşiyle çekildikleri düğün fotoğraflarının aynısını, aynı yerde tek başına çektirdi. Sosyal medyada fotoğrafları görenler gözyaşlarını tutamadı. Fatih Mehmethan şehit düştüğünde Gamze Mehmethan ile henüz 4 aylık evliydi. 

Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın acı haberi, Ümraniye’deki baba ocağına düşmüştü.
Şehit Gamze Mehmethan, eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılamıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLARI GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI. FOTOĞRAFLAR: DHA

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLARI GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI. FOTOĞRAFLAR: DHA

Şehidin eşi, düğün albümlerinde yer alan fotoğrafları ve ardından aynı yerde çektirdiği tek başına çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Gamze Mehmethan’ın tek başına çektirdiği fotoğraflardaki ayrıntı yürekleri burktu. Mehmethan fotoğraflarda şehidin künyesi ve alyansını boynunda taşıdı.

DHA

FOTOĞRAFLAR: DHA

FOTOĞRAFLAR: DHA

 

FOTOĞRAFLAR: DHA

FOTOĞRAFLAR: DHA

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