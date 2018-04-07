‘Bu konut projesi camiyi ezer’

İstanbul Üsküdar’da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli, 2. Abdülhamit’in harem ağası tarafından yaptırılan Namazgah Camii, yanı başında yapılacak konut ve ticaret projesinin tehdidi altında.Koruma kurulu, yapılması planlanan 12 katlı yapıların tarihi camiyi 'ezeceği' uyarısında bulunarak projeye onay vermedi. İBB de 12 katı 10’a düşürüp tekrar kurula başvurdu.

AKP iktidarının en sevdiği padişah 2. Abdülhamit döneminde yapılan Üsküdar Bulgurlu'daki tarihi Namazgah Camii'nin (Cavit Ağa Camii) yanında bulunan 13 bin metrekarelik araziye dikilecek konut ve ticari birimler, koruma kurulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) karşı karşıya getirdi. Planlarda park ve konut alanı olarak ayrılmış arazinin imarının “çoğunlukla ticaret +konut” kısmen belediye hizmet, kısmen park kısmen de yol olarak değiştirilmesi talebi ilk olarak 2015 yılında İBB Meclisi gündemine gelmişti. İlk talebi 3 yıl önce “plan kararlarına aykırılık teşkil ettiği” gerekçesi ile müdürlüğüne iade eden İBB, 2017 yılının nisan ayında kararını değiştirerek istenilen planı yaptı. Plan değişikliği yasa gereği değerlendirilmek üzere İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletildi.

SİLUETE OLUMSUZ ETKİ

Kurul, 1 Şubat 2018 tarihli kararında daha önce İBB'nin plan değişikliği talebini reddetmesine neden olan 2015 tarihli kararının aynen geçerli olduğunu iletti. Kurul 2015 tarihli kararında önerilen plan notlarına göre yapılacak 12 kat yüksekliğin, parselin komşuluğundaki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Namazgah Camii'nin mimari siluetine yapacağı olumsuz etkiyi en üst seviyeye çıkaracağına dikkat çekti. Değişikliğin, “bir anlamda kültür varlığını ezecek bir tasarım arz edeceğine” vurgu yapan koruma kurulu kararında “Bunun yanında donatı alanlarını azaltması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne uygun olmaması da göz önüne alınarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından uygun olmadığına karar verildi” dedi.

KURULDAN YENİ KARAR BEKLENİYOR

İmar ve Bayındırlık Komisyonu da kurula iletilen teklifte yüksekliğin sehven 12 kat olarak yer aldığını belirterek 12 kat yüksekliği 10 kat olarak değiştirip dosyayı tekrar değerlendirmesi için koruma kuruluna iletti. İBB Mart ayı meclis oturumunda gündeme alınan konuyla ilgili koruma kurulunun yeni kararı bekleniyor.

TOPLAM İNŞAAT ALANI DA ARTTI

İBB'ye bağlı Planlama Müdürlüğü de 12 kat şeklinde önerilen yükseklik değerinin komşu imar adaları için tanımlanan yükseklik değerlerinin çok üzerinde olduğuna dikkat çekerek bodrum katların, çıkmaların ve çatı arasının inşaat alanına dahil edilmemesi nedeniyle toplam inşaat alanının arttığına vurgu yapmıştı.

HAREM AĞASI YAPTIRDI

Namazgah Camisi, Sultan 2. Abdülhamit’in harem ağalarından Musahib Cavit Ağa tarafından 1906 yılında yaptırıldı. Cavit Ağa, Sultan 2. Abdülhamit’in son günlerine kadar, Selânik ve Beylerbeyi saraylarında hizmetinde bulundu. Dikdörtgen planlı, kiremit kaplı ahşap kırma çatı örtülü küçük bir cami olan Namazgah'ın ahşap minaresinin şerefe kısmı köşk tipinde tasarlandı. Zamanla harap olan cami, 1960 yılında orijinaline uygun olarak yenilendi. 1994 yılında çıkan bir yangın sonucunda ahşap çatısı ve minaresi yanan cami kullanılamaz duruma geldi. 1995 yılında tamamen yıktırılarak aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Bodrum kat üzerine betonarme yapılan caminin duvarları ahşap kaplamalı ve üzeri dört yana eğimli kiremit kaplı kırma çatı ile örtülü durumda. Cami günümüzde ibadete açık ve etrafın tarihi ibadethaneyi gölgeleyen binalarla çevrili durumda.