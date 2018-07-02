Bu metroyu kullananlar dikkat: Her an su basabilir

Kartal-Kaynarca metro hattı için tehlike çanları çalıyor. Hattın Maltepe Huzurevi istasyonu ve itfaiyenin bulunduğu nokta, Cemalbey Deresi’ne karşı önlem alınmadığı için sel riski ile karşı karşıya. Korkutucu tespiti yapan İSKİ, metro ve itfaiye istasyonunun taşkın riski nedeniyle insan hayatı açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

İstanbul'da Kartal-Kaynarca Metro hattının “Maltepe Huzurevi” istasyonu ve itfaiye için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında yapılan plan değişikliğine İSKİ dikkat çekici bir itirazda bulundu. Haziran ayı İBB Meclis oturumunda gündeme gelen İSKİ'nin itiraz başvurusunda; plan değişikliği yapılırken kendilerinden istenilen görüş yazısındaki uyarıların dikkate alınmadığı vurgulandı. Cemalbey Deresi'ne ait dere ıslah ve işletme bandı sınırlarının plana işlenmediğine dikkat çeken İSKİ, plan değişikliği sahasının “taşkın önlemli” yapılaşma alanında kalmasına karşın plan notlarına eklenmediğini de bildirildi.

İNSAN HAYATI TEHLİKEYE ATILIYOR

İtiraz yazısında, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre dere ıslah ve işletme bantlarının ve taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerektiğine dikkat çekilerek bu alanların imar çalışmalarında sadece dere ıslahı, servis-imar yolu veya yeşil alan olarak korunması gerekliğine vurgu yapıldı. Aksi takdirde alt ölçekli imar planlarında da dere işletme bantları içerisinde kalan alanlarda farklı fonksiyonlar görüleceği belirtildi. Bu durumunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı olacağının altını çizen İSKİ şu uyarıyı yaptı:“Bu durum özel mülk sınırları içerisinde kalan dere işletme bandında derelerin hidrolik açıdan sağlıklı bir şekilde imal edilip işletilememesi nedeniyle taşkın debisi dere kesitinden geçemeyerek taşkına neden olacak ve bölgede insan hayatı açısından tehlike oluşturacaktır.”

DERE BANDI HİÇ DİKKATE ALINMADI

Planın revize edilmesini isteyen İSKİ'nin diğer itirazları şöyle:

“Dere ıslah ve işletme bandı sınırları içinde sadece imar yolu ya da yeşil alan düzenlemesi getirilebilecekken alana ‘belediye hizmet alanı+ raylı toplu taşıma istasyonu' fonksiyonu getirildi. İSKİ'nin çelik isale hattının geçtiği güzergahta 10 metre genişliğinde yol ayrılmadı. 2 adet yağmursuyu ana toplayıcı hattının geçtiği güzergahlarda 15 metre genişlikte imar yolu veya yeşil alan ayrılmadı. Ayrıca atık su şebeke hattının geçtiği güzergah 5 metre genişlikte imar yolu olarak korunmadı.”

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İSKİ'nin uyarı niteliğindeki itirazını reddetti. CHP grubu İSKİ'nin itirazının kabul edilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet etti.