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Bu nasıl bir dolandırıcılık! Evlilik vaadiyle…

Niğde'de 2 kişiyi evlliik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Fatma E. (45), tutuklandı.

android-time 19:31 6 Kasım 2018
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Bu nasıl bir dolandırıcılık! Evlilik vaadiyle…
Niğde'de 2 kişiyi evlliik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Fatma E. (45), tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Halim B. ve Abdullah D., Fatma E.’nin kendilerinden evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis, Fatma E.’yi gözaltına aldı.

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Şikayetçilerden Halim B.’yi 2 bin 500, Abdullah D’nin ise 10 bin TL'sini dolandırdığı iddia edilen Fatma E., sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Fatma E.’yi erkeklerle tanıştıştırdığı öne sürülen Yusuf I.’yı yakalamak için soruşturmayı sür dürüyor.  DHA

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