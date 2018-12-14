Bu program kaçmaz! Yılmaz Özdil Halk Arenası’nda…

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la 'Halk Arenası' yine gündeme damgasını vuracak. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen reyting rekortmeni programın bu akşamki konuğu, Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, oluyor.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ İstanbul Kadıköy’de sevenleriyle buluşuyor. Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra, kitapları da satış rekorları kıran, yazı ve kitapları gelecek kuşaklara günümüzde yaşananları anlatan birer başyapıt değeri taşıyan, ‘Mustafa Kemal' kitabıyla da Türk basın tarihinin en büyük baskı ve satış rekorlarını kırarak büyük bir başarıya imza atan Cumhuriyet sevdalısı gazeteci – yazar Yılmaz Özdil konuk oluyor. Özdil'in açıklamaları yine olay yaratacak. Halk Arenası sevenleri salonu yine hıncahınç doldurmuş durumda. İŞTE HALK ARENASI’NDAN EN GÜZEL KARELER… FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU- HALK ARENASI YAYIN YÖNETMENİ

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