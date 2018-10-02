Son dakika: Kış saati-yaz saati kararı Resmi Gazete’de! 2018 yılında saatler geri alınacak mı?

Vatandaşlar iki yıldan bu yana uygulanana sabit saat uygulamasından kış saati-yaz saati uygulamasına geçilecek mi merak ediyor. Alınan son dakika kararlarıyla saatlerin geri alınma tarihi yaklaşırken son senelerde 1 sene daha uzatılarak sabit saat uygulaması devam ettiriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu yıl da ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.

Resmi Gazete aracılığıyla 2017 yılında yayımlanan kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmıştı ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat (tüm yıl yaz saati GMT+3) uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 2018 yılında saatler geri alınmayacak.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı “Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun”un 2'nci maddesi gereğince karar verildi. AA



TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün