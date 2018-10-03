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Bu silah ve mühimmatlar teröristin saklandığı mağaradan çıktı

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK'lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

android-time 23:55 3 Ekim 2018
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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, örgütten kaçarken yakalanan PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, bölgeye operasyon düzenlendi. Yakalanan PKK'lı teröristin saklandığı mağarada yapılan aramada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK’nın kırsal alandaki dağ kadrosundan bir süre önce kaçan ve Van kent merkezinde polis ve jandarma ekiplerinin müşterek operasyonuyla sağ yakalanan PKK’lı teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadeler doğrultusunda, Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi kırsalına ‘Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin’ operasyonu düzenlendi.

FOTO: DHA - VAN'IN GÜRPINAR İLÇESİNDE TERÖRİSTİN GÖSTERDİĞİ MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

FOTO: DHA – VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE TERÖRİSTİN GÖSTERDİĞİ MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, yakalanan  PKK’lı teröristin saklandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 1 uyku tulumu ve bir miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

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Son güncelleme: android-time 00:1804.10.2018
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