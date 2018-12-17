Buca’yı Otogar’a bağlayacak yol tam gaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'yı Otogar’a bağlayacak 183 milyon liralık tünel ve viyadük projesindeki yapım çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Tünelde 375 metreyi geçen Büyükşehir, toplam 402 fore kazık imalatı yapılan viyadük işinin de yüzde 68’ini tamamladı.

Kent içi trafiği rahatlatmak için yeni projeler geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında açacağı “İzmir’in en uzun karayolu tüneli” ile Otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımına soluksuz devam ediyor. Buca’daki Homeros Bulvarı’nı Bornova’daki Otogar’la buluşturacak 183 milyon liralık dev projede çalışmalar, 2 vardiya halinde hız kesmeden yürütülüyor.

Sadece Buca girişinden sürdürülen kazma işleminde tünellerin bir tüpünde 185 metre, diğerinde 190 metre ilerleyerek toplam 375 metreyi geçen Büyükşehir Belediyesi, gelecek ay sonundan itibaren Bornova yönünden de kazıya başlayarak bu çalışmaları çift taraflı olarak sürdürecek. Böylelikle halen yüzeyin 28 metre altından devam eden tünel çalışmaları büyük hız kazanacak. Maksimum derinlik ise bazı bölgelerde 80 metreye kadar inecek.

Tünelde 25 iş makinesiyle birlikte 60 işçi, 8 mühendis günde 2 vardiya halinde çalışıyor. Tünel, “Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi” (NATM) ile yapılıyor. Projede günlük geoteknik ölçümlerle olası toprak hareketlilikleri de yakından takip ediliyor.

Viyadük projesinin yüzde 68'i bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği için kritik önem taşıyan bu büyük yatırım kapsamında ayrıca, tünellerle eşzamanlı olarak, Otogar'a bağlantı için iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise 2 adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üst geçidi yapıyor. 280 metre uzunluğunda ve 26 kolondan oluşan birinci viyadük için 144 fore kazığın imalatı tamamlandı. 915 metre uzunluğunda ve 32 kolondan oluşan ikinci viyadük için ise 326 fore kazıktan 258 adedi çakıldı. Viyadük imalatında şu ana kadar toplam 402 adet fore kazık çakan Büyükşehir Belediyesi, böylece bu çalışmaların yüzde 68'ini tamamlamış oldu.

Şehir trafiğine girmeden Otogar

2 gidiş – 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden Otogar’a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir’in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.

7 kilometrelik güzergah üzerinde yapılacak tünel ile 2 viyadük- 2 adet alt geçit-1 adet üst geçit ve yol düzenlemelerinin maliyeti 183 milyon TL'yi aşacak.

Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya başlanan 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda “tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli” olma özelliğini taşıyacak. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli 1674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise 1865 metre uzunluğunda.

Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75.5 milyon liralık kamulaştırma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL'lik kamulaştırma gerçekleştirdi.

İHA