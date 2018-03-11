İDO VE BUDO seferlerine sis engeli

İstanbul ve Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
08:00 Yalova-Pendik
08:00 Pendik-Yalova
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
Son güncelleme: 07:5511.03.2018