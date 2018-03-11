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İDO VE BUDO seferlerine sis engeli

İstanbul ve Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

android-time 07:39 11 Mart 2018
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İDO VE BUDO seferlerine sis engeli
İstanbul ve Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle: 

İDO

08:00 Yalova-Pendik

08:00 Pendik-Yalova

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

Son güncelleme: android-time 07:5511.03.2018
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