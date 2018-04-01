BUDO seferleri iptal edildi

BUDO tarafından Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00’ten itibaren durdurulurken, saat 21.30’a kadar olan seferler iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 01.04.2018 21:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi karşılıklı olarak hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. SEFERLER İPTAL EDİLDİ BUDO tarafından öğleden sonra yapılacak bütün seferlerin iptal edildiği duyuruldu. BUDO’nun internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle: “Saat 17.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Saat 17.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) Saat 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) Saat 19.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) 01.04.2018 20:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 01.04.2018 21:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 01.04.2018 21:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.” DHA