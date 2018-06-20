Bugün 20 Haziran Dünya Mülteci Günü!

20 Haziran Dünya Mülteci Günü, 2001 yılından bu yana dünyanın her yerinden, şiddet ve zulümden dolayı evlerinden kopartılan ya da mecbur kalan ve zulümden kaçan insanların anıldığı ve onurlandırıldığı gündür. İşte bugünü anlamamıza yardımcı olacak bilgiler...

Dünya Mülteciler Günü'nde yayımlanan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin imzasını taşıyan 2015 Küresel Eğilimler Raporu'na göre, dünyada yerlerinden edilmiş insanların sayısı bugüne kadarki en büyük orana ulaşmıştır. İşte ayrıntılar…

Dünya genelinde geçen yıl 5 milyon kişi daha evlerini terk etmek zorunda kaldı ve mülteci sayısı toplam 65,3 milyona ulaştı.

3,2 milyon kişinin gelişmiş ülkelere sığınma başvurusunda bulunduğu belirtilen raporda en fazla başvurunun Almanya'ya yapıldığı ifade edilirken, mültecilerin yarıdan fazlasının da sadece üç ülkeden; Suriye, Afganistan ve Somali’den geldiği vurgulandı.

Suriye'de 2011 yılından beri 4,9 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Suriye'yi 2,7 milyon kişiyle Afganistan ve 1,1 milyon kişiyle Somali izlemekte. Türkiye ise barındırdığı 2,5 milyon Suriyeli sığınmacı ile rekor sahibi iken, Türkiye'yi 1,6 milyon kişiyle Pakistan, 1,1 milyon kişiyle Lübnan izliyor.