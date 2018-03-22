Su... Yaşamımızın kaynağı. Vücudumuzun olmazsa olmazı. Metabolizmamızın %70'ine yakını sudan oluşuyor. Tüm sistemlerimizin en iyi şekilde çalışması için su, büyük bir önem arz ediyor. Suyun bu öneminden hareketle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da 1993 gününde 22 Mart'ı Dünya Su günü olarak kabul etti. İşte bugüne özel bilgiler...

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Yaşamamızın kaynağına dair Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te kabul edilen Dünya Su Günün’ne ait ayrıntılar ve merak edilenler…

Hidrojen ve oksijenden oluşan bir sıvı olan su havadan sonra hayat için en gerekli maddedir. Canlıların vücudunun yaklaşık % 55 – 70’i sudan oluşur. Yemek yemeden haftalarca yaşamak mümkün olduğu halde su içmeden ancak birkaç gün yaşanabilir. İnsan vücudu sağlıklı kalmak ve yeterli kan hacmini sağlamak için suya ihtiyaç duyar.

İYİ BİR İÇE SUYUNUN 11 ÖZELLİĞİ

– Hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir.

– Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.

– Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır.

– Yeterli derecede yumuşak olmalıdır.

– Hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementleri ihtiva etmemelidir.

– Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir; arsenik, kadmiyum, krom, selenyum, kurşun, cıva gibi. Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir.

– Nitrit, amonyak bulunmamalıdır. Bunlar, suyun organik maddelerle kirlendiğini gösterir. Nitrat ise kirlenmenin aşırı düzeylere yükseldiğini gösterir. Bu maddelerin içme suyunda bulunmaları tehlikelidir. Hele çocuklar için daha tehlikelidir.

– Suda 200 miligramdan fazla klorür bulunması kirlenme işareti sayılabilir.

– Flour 1 litrede 1 miligramdan az, 2 miligramdan fazla olmamalıdır.

– Demir 1 litrede 1-2 miligram bulunmalıdır.

– Suya sertlik veren en önemli maddeler kalsiyum , magnezyum ve klorür bileşikleridir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE KABULÜ

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan etti.

İlk kez 1992’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda önerilen “Dünya Su Günü”, gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009’da İstanbul’da düzenlenen Dünya Su Konseyi’nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.