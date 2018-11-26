Bugün başlıyor! Milli Eğitim Bakanlığından son dakika kararı: Tüm hizmetler tek çatıda

Yapılan son dakika açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik ortamda verdiği hizmetler artık tek latformda hizmet verecek. Hizmetlere bugünden itibaren https://mebbis.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi. Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanacak. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek. Çalışma ile “2023 Eğitim Vizyonu”nda, mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilmesi hedefi doğrultusundaki ilk adım atılmış oldu. AA