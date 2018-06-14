Bugün eczaneler, bankalar, PTT çalışıyor mu? Bankalar ve PTT kaça kadar açık? Nöbetçi eczaneler…

Ramazan Bayramı ile beraber resmi tatil de başlıyor. Arefe günü yarım gün bayram boyunca 3 gün resmi olarak tüm çalışanlar izinli. Bu 3,5 gün boyunca eczaneler, bankalar ve PTT'nin çalışma durumu merak ediliyor. Eczaneler arefe günü saat 13.00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra ve bayramın üç günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Peki bankalar ve PTT arefe günü ve bayramda açık olacak mı?

Eczaneler haftanın altı günü vatandaşlara hizmet veriyor. Kapalı olduğu durumlarda ise nöbetçi eczaneler açık oluyor böylece vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanıyor. Eczaneler resmi tatillerde kapalı oluyor. Peki arefe günü ve bayramda hangi eczaneler açık? Haberimizden bulunduğunuzz yere en yakın nöbetçi eczaneler listesini öğrenebilirsiniz.

BUGÜN BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Arife Günü'nün tam gün olarak resmi tatil ilan edilmemesi nedeniyle 14 Haziran Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlemlerin yapılabileceği bankalarda ve PTT'ler öğleden sonra resmi tatile girecek cuma günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olması nedeniyle bankalar ve PTT'ler kapalı olacak. Eczanelerin nöbet çizelgeleri eczacı odaları tarafından düzenleniyor. Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08.30’da başlıyor. Akşam saat 19.30’da kapanıyor. Cumartesi günü ise saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet veriyorlar. Eczaneler arefe günü saat 13.00’e kadar açık olacak. Öğleden sonra ve bayramın üç günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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