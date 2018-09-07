Güney Amerika’dan yüklendiği gemiyle yola çıkan 7 ülke dolaşan ve Türkiye’ye sokulmak istenen 6 milyar TL değerindeki 800 kilogram kokain Kocaeli’de düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saniye saniye polis kameralarına yansıyan operasyonda ele geçirilen kokainin Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir özel limandan uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile olayla ilgili çalışma başlatarak gemiyi 3 ay boyunca takip etti. Güney Amerika'dan yola çıktığı belirlenen gemide çok miktarda uyuşturucu madde taşındığı istihbaratı sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri Güney Amerika'dan yola çıktıktan sonra uğradığı 7 ülkenin ardından Körfez'de bulunan limana yanaşan gemiye 7 Ağustos’ta operasyon düzenledi.

Operasyon anları saniye saniye kaydedildi

Gümrük muhafaza ekipleri ile gemide yapılan aramalarda Jandarma köpeği Vira'nın verdiği tepkiler üzerine açılan bir konteynerde maden malzemelerinin arasına saklanmış sporcu çantalarının içerisinde 800 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Saniye saniye polis kamerasına yansıyan operasyonda le geçirilen ve piyasa değeri 6 milyar TL olan kokaine el koyulurken, yapılan operasyonda Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

“Yakalanan kokain maddesi 800 kilogramdır”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda yakalanan bir miktar kokain malzemesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu 7 Ağustos tarihinde gündemimize gelen bir ihbar sonucu İl Jandarma Komutanlığı'mızın yürüttüğü bir çalışmadır. Güvenlik birimlerimiz limana gelen bir gemideki konteyneri ile ilgili çalışmaları ortaya koydular. Kokusu olan bir malzeme içerisinde spor çantalarına saklanmış kokain maddesini buldular. Jandarma'nın eğitimli köpeği Vira bunu bulma noktasında katkı sağlamıştır. Yakalanan kokain maddesi 800 kilogramdır. Bu çok önemli bir noktadır. Uyuşturucu madde konusunda yapılan çalışmalar neticesinde kokain malzemesi yakalanması konusunda oldukça yüksek bir miktardır” dedi.

“Uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyet güçlerimizin verdiği çalışmalarda çok önemlidir”

Çalışmanın gizlilik içerisinde gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Aksoy, “Ağustos ayında yapılan bu çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkabilmesi için Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile jandarma ekiplerimiz belli bir çalışmalar ortaya koymuştur. Daha önce bir yayın yasağı vardı ve bu kaldırıldı. Burada Gümrük Muhafaza ekipleri de jandarma ekiplerimizle iş birliğinde emniyet ve diğer birliklerimizin destekleri ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyet güçlerimizin verdiği çalışmalarda çok önemlidir” diye konuştu.

6 aylık bilanço dudak uçuklattı

Öte yandan, 6 ay içerisinde Kocaeli sınırları içerisinde jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 ton 271 kilogram eroin, 139,50 kilogram esrar, 2 kilo 395 gram sentetik kannobinoit, 8 bin 32 adet uyuşturucu hap, 807 kilo 8954 gram kokain, 994 gram metafetamin, 28 gram afyon sakızı ve 16 bin 460 kök hint keneveri ile geçirildiğini ifade eden Vali Aksoy olaylarla ilgili 432 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan olayla ilgili çok sayıda gözaltının olduğu ve devam eden soruşturma kapsamında uyuşturucu sevkıyatıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

İHA