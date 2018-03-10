Bugünü çok özleyeceğiz! Haftaya yoğun yağış var işte tarihi!

Bugünü çok özleyeceğiz, çünkü meteoroloji bir son dakika açıklamasıyla haftaya yoğun bir yağış altında kalacağımızı bildirdi. O yüzden bugün ve yarın ki güzel hava iyi değerlendirilmeli. İşte önümüzdeki haftada yoğun yağışın başlayacağı tarih...

Bugün ülke genelinde hava açık ve yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak kötü haber önümüzdeki haftaya ait. Önümüzdeki hafta sağanak geliyor. İşte yağmurun geliş zamanı…

Bugün hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak ancak hava ile ilgili kötü haber önümüzdeki hafta Salı günü için geçerli. Salı günü yoğun bir yağış bekleniyor! Yağış 13 Mart Çarşamba gününden itibaren etkili olacak.

Çarşamba gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Az bulutlu ve açık 13, Ankara: Parçalı bulutlu 14, Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17, İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece olacak.

İŞTE TÜM TÜRKİYE’NİN 5 GÜNLÜK HAVA HARİTASI