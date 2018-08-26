Bulduğu 30 Bin TL’lik ziynet eşyasını sahibine teslim etti

Kocaeli’de bir güvenlik görevlisi, çalıştığı doğal yaşam parkındaki ağaçlık alanda bulduğu binlerce liralık altını sahibine teslim etti.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Parkı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Recep Çetin, ağaçlık alanda siyah renkli bir çanta buldu. Güvenlik gerekçesiyle çantanın içerisini kontrol eden Çetin, çantanın içerisinde ziynet eşyaları olduğunu fark etti. Çetin, çantayı alarak amirlerine teslim etti.

Yetkililer teslim aldıkları çantanın içerisini inceledi. Çanta içerisinde yapılan incelemede, çantanın Zeynep Songül Ulusoy adlı bir kadına ait olduğu tespit edildi. Yetkililer Ulusoy'a ulaşarak çantayı bulduklarını bildirdi. Çantayı almak için eşiyle birlikte gelen Ulusoy, çanta içerisinde 30 bin TL değerinde altın olduğunu belirtti. Ulusoy ve eşi, içerisinde 30 bin TL değerinde altın bulunan siyah çantayı tutanakla teslim aldı. Ulusoy ve eşi bu örnek davranıştan dolayı Recep Çetin ve yetkililere teşekkür etti.

Parkı gezen vatandaşların bazen eşyalarını unuttuklarını belirten Güvenlik Görevlisi Recep Çetin, “Sorumlu olduğum alanda kontrol görevimi yaparken ağaçlık alan içerisinde siyah bir çanta olduğunu fark ettim. Güvenlik amaçlı çantanın içerisini açarak kontrolde bulundum. Daha sonra durumu hızlı bir şekilde amirlerime bildirdim. Amirlerim çantanın içerisindeki kimlik bilgilerinden altınların sahibi olan bayana ulaştı ve çantasını teslim ettik ” dedi.

KOCAELİ (İHA)