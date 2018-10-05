Bulduğu paranın sahibini arıyor!

Konya'da yolda bulunan yüklü miktardaki paranın sahibi aranıyor.

Konya’da ismini vermek istemeyen bir vatandaş, bir banka önünde poşet içerisinde yüklü miktarda para buldu. Mobilya ustası D.A., bankaya giderken aracından indiği sırada ayağına takılan poşetin içerisinde para olduğunu gördü. Poşeti aracının içerisine bıraktıktan sonra bankaya giden ve sahibini arayan mobilya ustası, paranın sahibini bulamadı.

Bankadaki işleminin ardından işyerine dönerek durumu arkadaşlarına anlatan D.A. ve arkadaşları, poşet içerisinde para kaybeden şahsı arıyor.50 ve 200 TL’lik banknotların kaçar tane olduğunu ve paranın miktarını bilecek kişinin, paranın gerçek sahibi olduğuna inanarak kendisine teslim etmek istediğini söyleyen mobilya ustası D.A, yüklü miktarda parayı düşüren vatandaşı arıyor.