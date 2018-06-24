Bülent Tezcan’dan ‘Şanlıurfa’ açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Şanlıurfa'da bazı sandıklarda CHP maşahitlerinin saldıklara alınmadığını, erkenden kullandırılıp sandıklara getirilen oyların sandıklara atıldığını ve bazı silahlı kişilerin Urfa'da seçim güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Tezcan bunların tespit edilip ilçe seçim kurullarına gerekli hukuki itirazların yapıldığını kaydetti.

“Suruç 1043 no’lu sandıkta çok açık bir şekilde toplu oy kullandırılmış. Sabah erken saatlerde sahte oy kullandırılmış. Suçüstü yakalandılar. Görüntü gerçektir. Yine Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Yaşar Köyünde 2313 no’lu sandıkta gece 100 oy kullandırılmış sandığa getirilmiş, 100 oy oradaki görevli arkadaşlar tutanak tutuyorlar. 100 oy ‘Cumhur İttifakı’na kullanıldığına ilişkin de tespit var.

Urfa’da milletvekillerimiz gerekli müdahaleyi yaptı. YSK’ya gerekli müraacatı yaptık. Gördüğünüz gibi oylar kullandırılmadan sandığa oy atılıyor. Uluhan ilköğretim okulunda müşahitlerimiz darp edilmiştir. İçeride görev yapanlar dışarıyla çıkarılıyor. Şanlıurfa Eyyübiye bölgesinde sandık müşahitlerinin fiilen sandık kurulu üyesi olmasına rağmen görevliler içeri alınmıyor. Şanlıurfa’da bu olayların tümü tespit edilip ilçe seçim kurallarına bildirildi.

Suruç ilçesinde sokaklarda silahlı kişiler ayan beyan geziyor. Vatandaşın özgürce oy kullanmasının önüne geçenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Sabahın erken saatlerinden beri Urfa en yoğun şikayetlerin geldiği nokta olmuştur. Bundan sonraki sayım döküm işlemlerinde de aynı şekilde göreve devem edeceğiz. Şanlıurfa’daki süreç pis kokuların geldiği bir süreçtir. Bu konuda kamu görevlilerini adil görev yapmaya davet ediyoruz.

Bütün itirazlarımıza rağmen milletin iradesinin çalınmasına müsaade etmeyiz. Milletin oyunu çaldırmamaya kararlıyız.”