Bulgar Bakan’dan Türkiye itirafı

Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev, Türkiye’nin desteği sayesinde Avrupa’ya yönelik düzensiz göçün engellendiğini belirterek, AB ülkelerinin iki ülkeyi desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Radev, Edirne'de düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa sınır koruma ajansı Frontex'in Direktör Yardımcısı Berndt Körner'in de katıldığı Sınır Güvenliği ve İş Birliği Konferansında konuşma yaptı. Türkiye AB üyeliğine desteğini dile getiren Radev, son yıllarda özellikle Suriye'deki savaş nedeniyle terör ve göç dalgalarından Avrupa'nın şaşkınlık içinde kaldığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜNÜN HERKES FARKINDA

“Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır çok hassas.” diyen Radev, Bulgaristan'ın AB dönem başkanı olarak konuyu diğer ülkelerle ele aldıklarını, Türkiye'nin rolünün herkesin farkında olduğunu belirtti. Göç dalgasının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gittiğini kaydeden Radev, göç yönetimi için Türkiye'yi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Göçün kaynağında durdurulmasının önemine değinen Radev, “Türkiye'nin desteği olmasaydı düzensiz göç Avrupalılara tehdit oluşmaya devam edecekti.” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Radev Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli bulunduğunu hatırlatarak, savaştan kaçan kişileri ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti. Radev, “Türkiye ile Bulgaristan arasında özel bir ilişki var. Avrupa'da bu ilişkinin, iyi komşuluk ilişkilerinin altını çiziyoruz.” ifadesini kullandı. Radev şunları dile getirdi: “Avrupa'nın bizi desteklemeye devam edeceğini umuyoruz. Eminim Avrupa da Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iyi ilişkilerin farkında ve desteğini sürdürecek. Türkiye ve Bulgaristan en uçtaki iki ülke. Daha büyük ülkelerin AB'nin güvenliğini desteklemeyi sürdüreceğinden eminim.”

Frontex Direktör Yardımcısı Körner ise daha önce sınır yönetiminin her ülkenin kendi sorumluluğu olduğunu kaydetti ve artık küresel anlamda iş birliği yapılmasının önemine değindi. Körner, Avrupa'nın 13 bin kilometre sınırı bulunduğunu, insan ve silah ticareti, uyuşturucu trafiği gibi sorunlarla mücadele ettiklerini söyledi. Körner, düzensiz göçün engellenmesinin tek yolunun sınır yönetimi olmadığını, göçün asıl sebeplerine odaklanmak gerektiğini söyledi. Türkiye'ye iş birliği için teşekkürlerini ileten Körner, iş birliği için birçok mekanizma bulunduğunu, entegre sınır yönetimi için sadece Avrupa ülkeleriyle çalışmadıklarını, Türkiye'de bağlantı ofisleri bulunduğu bilgisini verdi.

Akdeniz'de yasa dışı göçün engellenmesinde Türkiye'nin önemine vurgu yapan Körner, yıl başından bu yana 95 binden fazla göçmenin engellendiğini bunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artış anlamına geldiğini ifade etti. Körner, Frontex'in operasyonel kabiliyetinin yüzde 45'nin şu anda Ege Denizinde bulunduğunu, toplam desteklerinin yüzde 55'ini bu bölgeye verdiklerini söyledi.