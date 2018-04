Bulgaristan’a kumar oynamaya giden 3 Türk 14 aydır hapiste!

2017'nin Ocak ayında Bulgaristan'ın Filibe kentinde bulunan bir casinoda bir hafta boyunca kumar oynayan 4 Türk'ten 3'ü yaklaşık 220 bin lira haksız kazanç elde etme suçlamasıyla tutuklandı. Somut hiç bir delil sunulmadan 14 ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunan şüpheliler ırkçılık ve kötü muameleden şikayetçi, avukatlar ise Bulgar yargısının çeşitli bahanelerle duruşmayı sürekli ertelediğini ve dosyanın esastan görüşülmesine henüz başlanamadığını söylüyor. Bulgar medyasına yansıyan haberlerin bir kısmında ise, tutuklanan Türk vatandaşlarına delillere dayalı somut bir suçlama sunulamadığına dikkat çekiliyor...

İstanbul ve Kırklareli’nde ikamet eden üç arkadaş olan M.Y. (30), L.M. (32) ve H.E. (34) 2017 yılının Ocak ayında kayak tatili için Bulgaristan’a hareket ederken hayatlarının geri dönülmez bir şekilde değiştiğinden habersizdi. Habertürk’ten Barış Kaygusuz’un haberine göre; Bulgaristan’ın ünlü kayak merkezi Bansko’ya gitmek için yola çıkan üç arkadaş, yolculuklarının ilk durağı olan Filibe kentinde birkaç gün için durmaya karar verdi. Ancak üç arkadaşın kumar tutkusu, kayak tatilini ikinci plana attı ve M.Y., L.M. ve H.E., 10 Ocak-18 Ocak arasını Filibe’de bulunan Ritz Casino’da geçirdi.

İSTANBUL’DAN GELEN ARKADAŞ KABUSUN BAŞLANGICI OLDU

Kendi iddialarına göre 8 günlük kumar tatilinde L.M. yaklaşık 50 bin Türk Lirası kaybetti, M.Y. ile H.E. ise toplam 15 bin TL civarında bir kazanç elde etti. 18 Ocak gecesi L.M.’nin İstanbul’dan tandığı Abdullah T.’nin oyun oynadıkları casinoya gelmesinden 2 saat sonra ise Bulgar polisi tarafından gözaltına alındılar. Dört Türk vatandaşının üçü için mahkeme yüzü görmeden geçecek 14 aylık cezaevi kabusunun başlangıcı da o gece oldu.

100 GÜN ÖNCE GELİP KARTLARI İŞARETLEDİ

Bulgar polisi ve Ritz Casino’nun iddiasına göre Abdullah T., 2016 yılının Ekim ayında casinoya gelerek kartları işaretlemiş, 100 gün sonra Bulgaristan’a gelen 3 Türk de işaretli kağıtlarla casinoyu yaklaşık 216 bin TL (86 bin Bulgar levası) dolandırmıştı. Gözaltına alınmalarının ardından şüphelilerden ve ailelerinden suçlamaya konu olan rakamı casinoya ödemelerini isteyen Bulgar polisi, Türk vatandaşlarının kaldıkları otel odasında ve araçlarında arama yaptı. Ritz Casino’da Abdullah T. ile selamlaşan ve aynı masada oyun bile oynamadıkları yönünde ifade veren üç Türk arkadaş casino müdürünün ifadesiyle gözaltına alındı. Kumarhanenin iddiasına göre, Abdullah T. tırnağının altına sakladığı bir jilet parçası yardımıyla kartları işaretlemiş, diğer üç arkadaş da ‘Rus Pokeri’ adı verilen oyunu bu işaretli kartlar vasıtasıyla oynayarak haksız kazanç elde etmişti.

Rus Pokeri nedir? Dünya genelinde birçok kumarhanede oynanan Rus pokeri, kasaya karşı oynanıyor. Kasa hariç 4 oyuncuya kadar oynanabilen oyunda, oyuncular birbirlerinin elindeki kartları görebilir. Popüler poker oyunlarından biri olan Rus pokerinde kartlar standart pokerdeki gibi sıralanır. Kasanın ödeyeceği tutar oyuncunun eline göre değişiklik gösterir.

MAKBUZLAR DELİL DOSYASINDA YOK

Ancak 5 bin leva üzerindeki her ödemenin makbuzla belgelenmek zorunda olduğu ülkede, 4 Türk vatandaşına yapıldığı iddia edilen 86 bin leva tutarındaki ödemenin makbuzları dava dosyasına girmedi.

Sanıklardan L.M., bu süreçte kötü muameleye maruz kaldıklarını ve Bulgar polisinin kendilerine ve yakınlarına casinoyla anlaşmaları gerektiğini söyleyerek, avukat tutmakla uğraşmamaları yönünde telkinlerde bulunduğunu söyledi. Ulaşmaya çalıştığımız kumarhane yetkilileri ise telefonlarımıza yanıt vermedi.

KEFALETLE SERBEST KALDI KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE’YE KAÇTI

Gözaltına alındıktan 5 gün sonra kefaletle serbest bırakılan H.E., yaptığı açıklamada kendisine konulan yurt dışı yasağı nedeniyle Nisan ayının sonlarına kadar Bulgaristan’da kaldığını ve bu süreçte 30-40 bin lira kadar borçlandığını söyledi. Daha sonra kaçak yollarla Türkiye’ye kaçtığını ifade eden H.E. yaptığı açıklamada, oyun oynadığı süre boyunca hiçbir kazanç elde etmediğini ve gözaltına alındıktan sonra Bulgar polisinin ırkçı sataşmalarına maruz kaldıklarını belirtti.

“ABDULLAH ABİ İLE SELAMLAŞTIKTAN 2 SAAT SONRA BİZİ GÖTÜRDÜLER”

Filibe’de tutulduğu cezaevinden yaşadıklarını anlatan sanıklardan L.M., bir diğer sanık olan ve Ekim ayında aynı casinoya gelerek kartları işaretlediği iddia edilen Abdullah T. ile İstanbul’dan tanıştıklarını söyledi. Abdullah T. ile sadece selamlaştıklarını belirten L.M, bu selamlaşmadan 2 saat sonra 8 gündür oyun oynadıkları casinoya gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındıklarını söyledi. Kefaletle serbest bırakılan H.E. ise L.M.’nin arkadaşı olan Abdullah T. ile herhangi bir tanışıklığı bulunmadığını söyledi ve ‘arkadaş kurbanı’ olmuş olabileceğini belirtti.

ÖMÜR BOYU KUMARHANELERDEN MEN CEZASI VAR

Filibe’de bulunan Casino Ritz’e girdikten 2 saat sonra tutuklanan Abdullah T. ise daha önce Avrupa’daki ve Kıbrıs’taki kumarhanelerde aldığı cezalarla dikkat çekiyor. Abdullah T.’nin daha önce Kıbrıs’ta beraberindeki kişilerle birlikte bir casinoda gözaltına alındığı öğrenildi. İngiliz gazetesi Mirror’da Kasım 2009’da yayınlanan bir haberde ise Abdullah T.’den dünyanın en ünlü kart hilebazlarından biri olarak bahsediliyor. Haberde Abdullah T.’nin İngiltere’de Londra, Liverpool, Northampton ve Manchester kentlerindeki kumarhaneleri dolandırdığı için 16 ay hapis cezası aldıktan sonra casinolara girişinin 10 yıl süreyle yasaklandığı ancak Abdullah T’nin bu süreçte sahte İtalya, Maldivler ve Bulgaristan pasaportlarıyla casinolara girmeye devam ettiği bilgisi veriliyor. Abdullah T.’nin 90’lı yılların ortalarında casinolara girişinin ömür boyu yasaklandığı ancak yine sahte kimlik kullanarak bu engeli aştığı İngiliz medyasında yer alan haberlerde dikkat çeken ayrıntılar var. Bulgaristan’da yürütülen ve dört Türk vatandaşının yargılandığı davanın iddianamesinde ise Abdullah T.’nin gözaltına alındığı akşam tırnağının arasında küçük bir jilet parçasının bulunduğu ve gömlek cebinden jilet parçaları çıktığı iddiasına yer veriliyor. Abdullah T., Bulgaristan’daki davada, kartların arkasını işaretleyerek, henüz açılmayan kartın ne olduğunu bilmek ve bu yolla kendine avantaj sağlamakla suçlanıyor.

Kumar turizmi önemli bir gelir kaynağı Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkelerinden olan Bulgaristan'da 2012 verilerine göre çeşitli kumar ve şans oyunlarının oynatıldığı 805 salon, 26 casino ve 13 bingo-tombala salonu bulunuyor. 7.5 milyon nüfuslu ülkeye kumar turizmi için gelen yabancılar arasında çok sayıda Türk de bulunuyor.

DAVANIN SAVCISI: BU İŞ BENİ AŞIYOR

Dosyayla yakından ilgilenen ve ismini vermemek kaydıyla konuyla ilgili konuşmayı kabul eden bir Türk avukat, şüphelilerin kötü muameleye uğradığını ve bir türlü duruşmanın esastan görülmesine başlanamadığını söyledi. Avukat, “Filibe çok küçük bir şehir ve casinolar çok yaygın. Ve oradaki Türkler casinoların yargıyla ve polisle ilişkili olduklarını düşünüyor. Böyle bir olay için, deliller 6 ay sonra toplandı. Ve bu suçun işlendiğine dair bir kanıt yok. 24 saat kameralarla izlenen bir alanda gerçekleştiği iddia edilen suçla ilgili, görüntü, makbuz, ses kaydı, hiçbir şey yok. Tamamen hakimin görüşü üzerinden devam ediliyor. Savcılık sürekli casinoyla anlaşma yapmayı teklif etti. Bu da suçu kabul edip 90 bin leva ödemek anlamına geliyor. Savcılık da polis de bu konuyla ilgili baskı yaptılar. Davaya bakan savcı, avukatlarımızdan birine ‘Bu konu beni aşıyor’ diyerek, casinoyla anlaşılmasını önerdi.

BULGAR MEDYASI: SUÇLAMALAR ASILSIZ

Dava sürecinde sanıklara yöneltilen suçlamaların değiştirildiğini ve talep edilen cezaların arttırıldığını söyleyen avukat, “Önce 5 bin leva dolandırmaya teşebbüs oldu, bir sonraki duruşmada 22 bin levaya teşebbüs oldu, üçüncüde 89 bin levayla casinoyu dolandırmaya çalışmak oldu. Önce 3 aydan 6 aya yargılanıyorlardı, şu an 3 yıldan 8 yıla yükseldi. Biz idari para cezası çıkmasıyla beklerken, şu an 8 yılla yargılanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Duruşmaların çeşitli bahanelerle ertelendiğini öne süren Türk avukat, “Duruşmalar 1, 1.5 ay aralığında yapılıyor. Bu duruşmalarda tercüman gelmiyor ya da usulen dosya reddediliyor. Usul hukuku kötü yönde kullanılarak erteleniyor. Bir kere kefaletle bırakılan, 2 kere tercüman gelmediği için esastan görüşülmesine başlanmadı. 2017 Aralık’ta başlaması gerekiyordu, hala başlayamadı. Şimdi Nisan 9’da duruşma olacak.” şeklinde konuştu. Bulgaristan medyasında yer alan bazı haberlerde ise, ‘her iki kişiden birinin Türkçe bildiği ülkeden tercüman bulunamaması komik’ şeklinde bir değerlendirme yapılırken, üç Türk vatandaşının delillere dayalı somut bir suçlama sunulmadan cezaevinde tutulduğu öne sürülüyor.

IRKÇILIK VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Bulgaristan’da tutuklanarak cezaevine konulan ve halen tutuklu bulunan 3 Türk’ün dosyalarıyla ilgili en çok şikayet ettikleri konulardan biri de ırkçılık ve kötü muamele oldu. Şüpheliler kötü muameleye uğradıklarını, bilinçli bir şekilde kendilerine domuz eti verildiğini ve sağlıksız şartlarda yaşadıklarını söylerken, dosyayla ilgilenen Türk avukat da sanıkların insani olmayan şartlarda tutulduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Türkiye’nin Filibe Konsolosluğu’na ulaştıklarını belirten avukat, “Konsolosluğa ulaştık ama bu konuyla ilgili bir şey yapamayacağı söylendi. Konsolosluk, Türklere yardım etmekle suçlandıklarını ve Bulgaristan hükümetiyle ters düşmek istemediklerini söyledi. Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na dilekçeler yazıldı. Hapishane müdürüne yazdığımız dilekçeden sonra şartlar daha da kötüleşti. Bu noktada AİHM’e başvuru yapmak istedik ancak Bulgar avukatlar, Bulgaristan hükümetinin AİHM kararlarını dikkate almadığını ve savcılığa dava açtığımız takdirde işlerin daha da zorlaşabileceğini söyledi.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN FİLİBE KONSOLOSLUĞU’NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Türkiye’nin Filibe Konsolosluğu’ndan bir yetkili, “Bütün ülkelerde olduğu gibi, farklı bir ülkenin vatandaşı tutuklandığı zaman bu konsolosluğa bildirilir. Bu konuda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirildik. Biz de bu bilgileri Dışişleri Bakanlığı’na iletiyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konu olduğu için verebileceğim bilgi bu kadar” şeklinde konuştu. Yetkili, kötü muamele ve ırkçılık iddialarına ilişkin ise, “Vatandaşlarımız şikayetlerini avukatları aracılığıyla bize iletebilirler” ifadelerini kullandı. Bulgaristan’da geçtiğimiz yıl Ocak ayında bir casinoyu dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 Türk vatandaşından 3’ü halen cezaevinde bulunuyor. Kötü muamele ve ırkçılığa uğradıklarını söyleyen ve duruşmaya çıkamamaktan şikayet eden M.Y., L.M.. ve Abdullah T.’nin 10 Nisan’da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Habertürk / Barış Kaygusuz