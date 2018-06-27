AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Aldığımız bir acı haber bizi derinden üzdü. Çağlayancerit ilçesi sınırları içerisinde Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Rabbimden rahmet diliyorum. Aynı çatışmada bir teğmen, bir de korucumuz yaralanmıştır. Şu anda bölücü terör örgütüne dönük operasyon devam ediyor." dedi.

Ünal, AKP Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla partisinin Afşin İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Mahir Ünal, HDP’nin siyaset yapmasına ve bir siyasi parti olarak mecliste yer almasına karşı olmadıklarını, terör örgütünün uzantısı olan, Türkiye’nin terörle mücadelesini zaafa uğratan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terör örgütünün ve teröristlerin sözcülüğünü yapan bir partinin meclise girmesine karşı olduklarını ifade etti.

7 Haziran sonrası hatırlandığında benzer sıkıntıların yaşandığını anımsatan Ünal, “Bunlar ne zaman meclise girseler iki gün sonra terör olaylarına başlarlar. 1 Kasım seçimlerinin ardından da bunları yaptılar. Şimdi de bu alçak, hainler aynı şeyi yapıyorlar. Biz terörle mücadeleyi demokrasimizi korumak için, kamu düzenimizi, aziz milletimizin özgürlüğünü, güvenliğini ve refahını sağlamak için yapıyoruz. Şimdi bunlar demokrasi, özgürlük ve haklardan bahsediyor. Dünyanın neresinde bir terör örgütünü savunan bir siyasi parti vardır.” diye konuştu.

Batasuna örneği

İspanya’da Batasuna’yı örnek gösteren ve alınan kararla söz konusu partinin faaliyetlerine son verildiğini aktaran Ünal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konuda 2019 yılında aldığı kararı hatırlattı.

Mahkemenin, Batasuna ile ilgili demokratik siyaset ile silahın, şiddetin bir arada olmayacağı, bir siyasi partinin teröre ve şiddete çağrı yapamayacağını belirterek İspanya’nın aldığı bu kararı onayladığına işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

“Şimdi siz, Türkiye’de teröre adeta çağrı yapan, insanları sokağa döken, terör örgütü elebaşının heykelini dikme vaadinde bulunan, PKK’ya alkış tutan, ‘PKK sizi tükürüğünde boğacak’ tehditleri savuran ve ‘PYD’ye, YPG’ye sırtımızı dayıyoruz’ diyen ve anayasayı, meşru düzeni, kamu düzenini reddeden insanların yaptıkları bu terör seviciliği demokrasi ve özgürlük olarak bu millete yutturmaya kalkışacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değil.”

CHP’ye eleştiri

CHP’yi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili tavrı nedeniyle eleştiren Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti teşkilatlarına mesaj göndererek, “HDP’ye oy verin. HDP’nin barajı geçmesini sağlayacağız.” dediğini aktardı.

Türkiye’de terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aldığımız bir acı haber bizi derinden üzdü. Çağlayancerit ilçesi sınırları içerisinde Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Rabbimden rahmet diliyorum. Aynı çatışmada bir teğmen, bir de korucumuz yaralanmıştır. Şu anda bölücü terör örgütüne dönük operasyon devam ediyor. Sonra da kalkıyor Selahattin Demirtaş denen adam hapishaneden ‘Ben demokratik siyasetten yanayım’ diyor. Sen kimi kandırıyorsun. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si HDP’nin barajı geçmesi için her şeyi yaptı. Biz onlara HDP Meclis’te devletimizin terörle mücadelesini engellemek için her şeyi yapıyor. Sen de bunu görüyorsun. Sonra da kalkmış utanmadan bizim 15 Temmuz’un doğal sonucu olan, Yenikapı ruhunun doğal sonucu olan ve milletin mutabakatıyla doğan Cumhur İttifakı’na laf ediyor. Bu milletin hassasiyetleri söz konusu olduğunda, milletin dirliği ve düzeni söz konusu olduğunda, birliği beraberliği söz konusu olduğunda, aziz bayrağımızın dalgalanması söz konusu olduğunda, vatanımızın bir tek taşına, toprağına göz diken olduğunda, devletin bekası söz konusu olduğunda biz cumhur olarak ittifak kurarız, mutabakat yaparız. Sen de git HDP, PKK ve PYD ile mutabakat yap hayırlı olsun sana.”