Bunu yapan insan olamaz!

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Ankara’da kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen 8 sokak köpeğinden 7’si telef oldu.

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Ankara’da kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen 8 sokak köpeğinden 7’si telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Martıköy sitesinde fark edilen olayda, yerde hareketsiz yatan köpekleri gören site sakinleri durumu jandarma ekiplerine iletti.

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Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda 8 köpekten 7’sinin zehirlenerek telef olduğu belirlendi. 1 köpeğin ise yapılan müdahaleyle kurtarıldığı öğrenildi.

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Sokak hayvanlarına yapılan eziyete büyük tepki gösteren mahalle sakinleri, vahşete ilişkin video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Görüntülerin kamuoyunda infial uyandırması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, olayın faillerinin yakalanması için harekete geçti. İHA

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Son güncelleme: android-time 00:0620.12.2018
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