Burak Mengü’nün avukatlığı tehlikeye girdi

'Gözaltına alınıp darp edildim' iddiasında bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan Burak Mengü’nün avukatlık mesleği de tehlikeye girdi. Burak Mengü hakkında başlatılan soruşturmada dava açılır ve ceza alırsa avukatlık ruhsatının iptali gündeme gelebilecek.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Avukat Burak Mengü geçen hafta sosyal paylaşım sitesinden kendisini polis diye tanıtan kişiler tarafından gözaltına alındığını iddia etmişti. Ardından tartaklanarak serbest bırakıldığını öne süren Burak Mengü'nün yalan söylediği ortaya çıkmıştı.İstanbul Emniyeti de MOBESE görüntüleriyle Burak Mengü'nün kaçırılmadığını kanıtlamıştı.

Geçen hafta kamuoyunu meşgul eden bu olayın ardından Burak Mengü hakkında “Suç uydurma” gerekçesiyle işlem yapıldığı bildirilmişti. Bu soruşturmayla Burak Mengü'nün avukatlık mesleği de tehlikeye girdi.

Burak Mengü hakkında başlatılan soruşturmada dava açılır ve ceza alırsa avukatlık ruhsatı iptal edilebilir.

Avukatlık kanununa göre “Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezası suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak” mesleğe kabule engel hal olarak sayılıyor.

Burak Mengü hakkında “Suç uydurma” iddiasıyla bir dava açılması halinde üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması yapılacak. Mengü’nün bu suçtan 2 yıldan fazla ceza alması halinde ise avukatlık mesleğini yapamayacak.

Hukukçular, Mengü'nün “Suç uydurmadan” 2 yılı aşan ceza alması halinde mesleğinin tehlikeye gireceğini belirterek “Aldığı ceza 2 yılı aşar, tüm hukuk yolları tüketildikten sonra da bu ceza kesinleşirse avukatlık ruhsatı iptal edilir” dedi.