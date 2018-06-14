Burdur ve tüm iller için bayram namazı vakitleri: Bayram namazı saat kaçta?

İslam alemi heyecanla Ramazan Bayramı'nı bekliyor. Ramazan Bayramı'nın sabahında vatandaşlar camilere akın edecek ve bayram namazı kılacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Burdur ve il il bayram namazı saatleri, bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı ve dahası...

Ramazan ayının sonuna geldik ve ramazan bayramı ile bayram namazı vakti geldi! Ramazan Bayramının ilk günü Burdur ve Türkiye’nin diğer illerindeki camilerde bayram namazı kılınacak. Ramazan ayı ardından üç gün boyunca kutlanan Ramazan bayramının ilk günü Şevval ayının ilk günüdür ki bu günde oruç tutulmaz; camilerde bayram namazı kılınır. Burdur'da bayram namazı saati için camilere gidilecek ve namaz kılınacak. Peki bayram namazı kimler tarafından nasıl kılınır?

Burdur bayram namazı saati: 06:20

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

“Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincide iki yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir zamlı sure okur ve beraberce rükuya gidilir.

Rüku ve secdeler yapılarak ayağı kalkılır ve eller baglanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve zamlı sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncü tekbirde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Daha sonra da secde yapılır.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye'de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı'nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.