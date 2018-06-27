Burdur’dan sonra Manisa da ‘Muharrem İnce’ dedi

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut'un; Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olacağı olağanüstü kurultay çağrısının ardından bir açıklamada CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'dan geldi. Balaban 24 Haziran seçimleri sonrası yaptığı değerlendirme toplantısında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği Muharrem İnce ile şekillenecektir. Bizler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ama bu görevi de Muharrem İnce'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, seçimlerde Manisa genelinde 13 bin 500 oy kaybettiklerini belirterek genel merkezin seçimler öncesinde ön seçim yapmamasını eleştirdi. Balaban, “Manisa’da 2015’e göre 2,5 puanlık bir düşüşümüz var. 13 bin 500 oy kaybımız var. Biz bunun nedenlerini Cumartesi günü yapacağımız İl Danışma Kurulu Toplantısında ve İlçe Başkanları Toplantısında tartışacağız. Bizler Manisa olarak yine hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye ortalamasının 4 puan üstünde oy aldık. Tabii ki Manisa olarak biz bunu kendi il örgütü adına yeterli bulmuyoruz. Biz bu konuda daha önce de uyarılarımızı yapmıştık. Ön seçim olmayınca Cumhuriyet Halk Partisi hem Manisa’da hem Türkiye’de 1 puan, 2 puan, 3 puan değişik yerlerde değişik miktarda üzülerek belirtiyorum puan kaybetti. Eğer ön seçim olsaydı çok daha farklı bir tablo çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de ön seçimi içselleştirmiş, uygulamış tek partidir. Daha önce de söylemiştik, Genel Merkezin yaptığı milletvekili listesinde yanlışlar olduğunu, bu tür bir listeyle Manisa’da oylarımızı istediğimiz düzeyde artıramayacağımızı uyarmıştık. Bunların değerlendirmesini biz kendi içimizde bir kez daha yapacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu’na ‘Görevi devret’ çağrısı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi başarılı bulduklarını ve Kılıçdaroğlu’na görevi Muharrem İnce’ye devretmesi yönünde çağrıda bulunan CHP’li Balaban, “Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar bu seçimde istediğini elde edemese de bir Muharrem İnce gerçeği ortaya çıktı. Hem Manisa’da hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve örgütlerinde hem de Türkiye’de bu seçimin en başarılı isimlerinden birincisi Muharrem İnce’dir. Ben her zaman açık oldum. 3-4 Şubat’taki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermiş bir İl Başkanı olarak söylüyorum. Bundan sonra Muharrem İnce Türkiye’de umut olmaya devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleceği Muharrem İnce ile şekillenecektir. Muharrem İnce geleceğin cumhurbaşkanıdır. Geleceğin Türkiye’de siyasete ve yönetime damgasını vuracak kişisidir. Bizler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptı. Bu konuda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama bu görevi de Muharrem İnce’ye kısa sürede devretmesini umuyoruz. Cumartesi günü ilçe başkanlarımızla toplantıdan sonra detaylı açıklamayı yapacağız” diye konuştu.

Erdoğan’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’yi tebrik eden CHP’li Balaban, “Yeniden seçilen Cumhurbaşkanımızdan Türkiye’yi kutuplaştırıcı değil kucaklaştırıcı bir siyaset bekliyoruz. Aynı zamanda AKP İl Başkanımızı tebrik ediyorum. AKP yöneticilerinden de Manisa’yı kucaklayıcı bir politika bekliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili değerlendirmede bulunan Balaban, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokratik tepkiler, eylemler bu partinin doğasında vardır. Benim tüm üyelerden ricam hiçbir şekilde hakarete varmadan, saygısızlık yapmadan eleştirebilirler” şeklinde konuştu. (İHA)