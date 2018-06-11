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Burgazadalıların tarife isyanı

Mavi Marmara'nın Bostancı'dan Burgazada'ya yapılan motor seferleri için yaptığı değişiklik ada sakinlerinin tepkisini topladı.

Seda ÖNCELER
android-time 12:35 11 Haziran 2018
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Burgazadalıların tarife isyanı
Mavi Marmara'nın Bostancı'dan Burgazada'ya yapılan motor seferleri için yaptığı değişiklik ada sakinlerinin tepkisini topladı.

Bostancı İskelesi’nden; Burgazada’ya yapılan motor seferleri artık Kınalıada aktarmalı olarak hizmet vermeye başladı. Mağdur olduklarını belirten ada sakinleri uygulamaya tepki gösterdiler.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

“BU NEYİN CEZALANDIRMASI”

Ada sakinlerinden Engin Aktel tepkisini “Yıllardır Bostancı’dan, Burgazada ve Kınalıada’ya olmak üzere ayrı ayrı 6 sefer vardı. Ancak bu yıl baktık ki Bostancı’dan Burgazada’ya direk sefer yok. Eski sefer tarifesine göre Bostancı-Burgazada arası 30 dakika sürüyor. Şimdi ise bu sefer yüzünden 45 dakika sürecek. Bostancı’dan kalkan motor önce Kınalıada’ya, sonra Burgazada’ya sonra tekrar Kınalıada’ya ve en son tekrar Bostancı’ya dönüyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu neyin cezalandırması? Yazık günah değil mi bunca vatandaşa? Ben bunun tek sebebinin Burgazada halkının Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy çıkmasının olduğunu düşünüyorum. Tek cezalandırma sebepleri bu.” diye gösterdi.

Muhtar Biçer de tarife değişikliğine tepki gösterdi.

Muhtar Biçer de tarife değişikliğine tepki gösterdi.

MUHTAR: İMZA TOPLAYIP KAMPANYA YAPTIK AMA OLMADI…

Tarife değişikliği olmaması için kampanya yapıp ada genelinde imza topladıklarını söyleyen Burgazada Muhtarı Mustafa Biçer ise “Bu gerçekten sıkıntı olmaya başladı. Daha önce Burgazada- Kınalıada  olarak ortaklaşa seferimiz vardı. Son yaptıkları tarife değişikliği hepimizi mağdur etti. Bunun Burgazadalılara bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Kendim de durumu yetkililere aktardım. Burgazlılar olarak kendimizi ikinci plana atılmış hissediyoruz. Tarifenin normale dönmesini umut ediyoruz.” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 12:4911.06.2018
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