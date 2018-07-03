Burhan Kuzu: Sistem bu haliyle ne deve ne kuş

AKP'li eski milletvekili Burhan Kuzu, yeni sistemde daraltılmış bölge uygulamasının geçerli olması gerektiğini belirterek, "Daraltılmış bölge sistemi olsaydı vekiller liderin değil seçmenin sesi olurdu." dedi. Kuzu ayrıca, "Sistem bu haliye ne deve ne kuş" yorumunu yaptı.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuşan Burhan Kuzu yeni sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran’da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım” değerlendirmesinde bulunan Kuzu şunları kaydetti;

“Başkanlık modeli, eski modelden çok farklı. Kendine özgü ve aklın bulduğu bir sistem. Parlamenter model, İngiliz menşeili bir modeldir. İngiliz kanını taşır. Ama başkanlık modeli, pratik ve pragmatik bir sistem. Ben bu modelin kurucu babasıyım” diyerek sözlerine devam eden Kuzu, “Benim başkanlık modelindeki arzu ettiğim parlamento modeli, dar ya da daraltılmış bölge dediğimiz ve vatandaşı birinci elden tanıyan, bilen vekillerin yer aldığı bir modeldi. Lidere bağımlı değil, vatandaşa bağımlı vekiller olması lazım. Bu çok temel bir eksiklik. Bu haliyle ne deve ne kuş oluyor. Bir an önce daraltılmış bölge sistemine geçmemiz lazım. İstanbul’da 20 bölge olması lazım. Adayın, bölgesinde sevilen, tanınan, bilinen bir kişi olması lazım. Böylece partisi tepeden inme aday gösteremeyecek. Bölgede yaşayanların sevdiği aday olmadığı müddetçe, oy alamayacak. Seçmen ‘Yine mi bu’ diyecek. Daraltılmış bölge sistemiyle seçilip Ankara’ya giden vekil, bölgesinin sesini dinleyecek, liderinin sesini dinlemeyecek.”