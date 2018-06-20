Burhanettin Bulut’tan ‘İnce’ gönderme

CHP Adana Milletvekili Adayı Burhanettin Bulut, 16 yıllık AKP iktidarı sonunda Çukurova’nın bereketli topraklarının işsizlik ve yoksulluğa mahkum edildiğini belirtti ve iktidara “İnce Memed”li gönderme yaptı. Bulut, Muharrem İnce’nin İnce Memed romanındaki gibi ağaların saltanatına başkaldırdığını hatırlatarak “Çukurova halkı Yaşar Kemal’in 40’tan fazla dile çevrilen öyküsündeki gibi adaletsizliklere başkaldıracak. Abdi ağalara karşı ‘İnce’ Memed’ler kazanacak” diye konuştu.

BEREKET VE BOLLUĞU YOKLUĞA ÇEVİRDİLER

AKP İktidarı boyunca Adana'nın tüm kazanımlarının yok edildiğini, adeta üvey evlat muamelesi gördüğünü hatırlatan Bulut, “Adana kredi kartı ve kredi bataklarında şampiyon yapıldı. Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlaları yok edildi, narenciye üreticisi öngörüsüz dış politikalar yüzünden komşularla ticaret yapamaz hale geldi. Pozantı'da, Saimbeyli'de kiraz para etmedi. Esnaf kepenk kapatıyor. Çukurova'nın bereketini, bolluğunu yokluğa, yoksulluğa çevirdiler. Adanalı artık “Tamam” diyecek ve kurtuluş savaşında olduğu gibi Adana’dan yanan meşale Türkiye’yi aydınlatacak” dedi.

İŞSİZLİĞİ SEÇİM YATIRIMINA ÇEVİRDİLER

16 Yıllık AKP iktidarı sonunda işsizliğin, yoksulluğun başkenti haline getirilen Adana'ya mükafat verir gibi Çalışma Bakanı'nın aday olarak gönderildiğini belirten CHP'li Bulut, “16 Yıl yerelde ve genelde ayrımcı politikalarla yıkıma uğrattıkları Adana'ya şimdi ittifak korosuyla vaat vererek seçmenin aklıyla alay ediyorlar. Çalışma Bakanı'na bağlı İŞKUR, Adana'ya 1470 geçici işçi kontenjanı ayırıyor. 1130'unu AKP'li belediyelere verip, işsizliği seçim yatırımı olarak kullanıyor, işsiz halka siyasi ayrım yapıyor. Sonra kamu imkanlarını kullanmayız diye açıklama yapıyor. Biz adaletsizliklere, ayrımcılığa son vereceğiz. Adana tamam diyecek ve adil bir düzen gelecek” dedi.