Bursa bayram namazı saat kaçta? İl il 2018 Ramazan Bayramı vakitleri

11 ayın sultanı Ramazan ayını sona ermesi ile dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da vatandaşlar 2018 bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Haberimizden il il bayram namazı vakitlerini öğrenebilirsiniz? Peki Bursa'da bayram namazı saat kaçta?

Bugün bayramın birinci günü ve bayramın ilk günü bayram namazı kılınması vaciptir. Bursa'da bayram namazı kaçta kılınacak, il il namaz vakitleri ne zaman sorularının yanıtlarını arayanlar için 2018 Ramazan Bayramı saatlerini derledik. İşte Diyanet Bursa ve il il bayram namazı saatleri…

Bursa bayram namazı saati: 06:19

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RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye’de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye’de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı’nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.