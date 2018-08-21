Bursa bayram namazı saat kaçta? Tüm illerde bayram namazı saatleri için tıklayın!

Bursa'da yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı namaz vakitlerini Google üzerinden araştırıyor. Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kurban Bayramı namazı vakitleri sozcu.com.tr'de... Bayram namazının nasıl kılındığını bilmeyenler de bu konudaki ayrıntılı bilgiye haberimizden erişebilir. İşte 2018 Kurban Bayramı namazı saatleri...

Kurban Bayramı namaz vakitleri belli oldu. İslamda bayram sabahları erkekler bayram namazını eda etmek için camiye koşarlar. Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı kılındıktan sonra, bayramlaşma ve kurban kesme ibadetleri gerçekleştirilir. Bayramlarda herkes abdestini alır ve en güzel kyafetlerini giyer. Sevdikleri ile bayramlaşır, küsler barışır, gönüller alınır. Bursa’da yaşayıp bayram namazı saatini öğrenmek isteyenler için Bursa Bayram namazı saati 07:01 olarak belirlenmiştir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ TIKLA ÖĞREN!

BAYRAM NAMAZINI NASIL KILACAĞIM?

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.